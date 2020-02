Erst für die CDU, nun für die AfD: Detlef Oelsner will Bürgermeister in Arnsdorf werden

Arnsdorf

Deutschlandweit hatte der Vorfall für breites Entsetzen gesorgt: Im Mai 2016 hatten vier Männer einen jungen Geflüchteten aus dem Irak rabiat aus einen Supermarkt gezerrt und anschließend an einen Baum gefesselt. Zu dem Quartett gehörte auch Detlef Oelsner, der damals noch für die CDU im Gemeinderat saß und nur ein Jahr zuvor als Bürgermeisterkandidat für die Union gescheitert war. Nun strebt er erneut das Amt des Gemeindeoberhaupts an – für die AfD und als Nachfolger für seine damalige Kontrahentin Martina Angermann ( SPD), die zuletzt nach rechter Hetze ihr Amt aufgegeben hatte.

Vor wenigen Tagen hatte die Alternative für Deutschland den umstrittenen Kommunalpolitiker als Kandidaten gekürt, wie jetzt der aus dem Kreis Bautzen stammende Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse per Pressemitteilung bekannt gab. „Mit Detlef Oelsner wurde ein sehr engagierter, couragierter und in der Kommunalpolitik seit vielen Jahren erfahrener Arnsdorfer gewählt“, heißt es in dem Schreiben. Den Vorfall vor dem Arnsdorfer Supermarkt verschweigt die AfD dabei keineswegs, verweist hier in ihrer eigenen Deutung allerdings auf ein „couragiertes Eingreifen“.

Bürgermeisterwahl in Arnsdorf am 26. April

Die Arnsdorfer sind am 26. April dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die AfD verweist auf ihr gutes Abschneiden bei den Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen in Ostsachsen in den vergangenen Jahren. Bei der Gemeinderatswahl im Mai 2019 erhielt die AfD in Arnsdorf knapp 30 Prozent der Stimmen und lag damit faktisch gleichauf mit der CDU, deren Kandidaten in der Summe gerade einmal elf Stimmen mehr sammeln konnten. Die meisten Stimmen für die AfD holte dabei Detlef Oelsner, der als parteiloser Spitzenkandidat auf der Liste der AfD in den Gemeinderat einzog. Klarer Sieger der Wahl wurde allerdings das Bürgerforum, das etwas mehr als 40 Prozent der Stimmen holte.

Martina Angermann hatte sich nach rechter Hetze zurückgezogen. Quelle: Sebastian Burkhardt/Archiv

Für das überparteiliche Bürgerforum wird Ende April Ilko Keßler aus der Nachbargemeinde Großharthau antreten. Der 48-Jährige traue sich zu, wieder Ruhe in die seit 2016 aufgewühlte Dorfgemeinschaft zu bringen. Auch die CDU hat bereits bekanntgebeben, mit welchem Bewerber sie um den Chefposten im Rathaus kämpfen wird. Mitte Januar hatten die Christdemokraten den 47 Jahre alten Frank Eisold als Kandidaten gekürt. Bis diesen Donnerstag können noch weitere Bewerbungsvorschläge ein­gereicht werden.

Angermann verurteilte Tat wiederholt und wurde selbst zum Feindbild

Detlef Oelsner und die drei anderen Männer hatten ihr Handeln seinerzeit als Notwehr dargestellt. Angeblich soll der Iraker eine Kassiererin eines Supermarktes bedroht haben. Ein späterer Prozess gegen sie vor dem Amtsgericht Kamenz blieb ohne Urteil. Das Verfahren gegen das Quartett war eingestellt worden. Die 2001 erstmals ins Amt gewählte und 2015 zuletzt mit etwa Dreiviertel der Stimmen darin bestätigte Martina Angermann hatte die Tat wiederholt verurteilt und war so selbst zum Feindbild geworden.

Von Sebastian Kositz