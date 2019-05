Kamenz

Bereits zum 11. Mal findet in diesem Jahr die Kamenzer Nacht der Kirchen und Museen statt. 14 Veranstalter unterbreiten an 17 Orten der Stadt insgesamt 66 Programmangebote, darunter auch drei thematische Führungen durch Kamenz. Wer auf seiner Eintrittskarte acht Stationen nachweisen kann – in Form eines Eulenstempels, den es an jeder Station gibt – auf den wartet wie immer eine kleine Überraschung.

Am kommenden Sonnabend geht die lange Nacht um 18 Uhr los. Bis 24 Uhr werden Konzerte, Führungen, Vorträge, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen geboten. Die Besucher können sich auch kunsthandwerklich selbst erproben. Zum ersten Mal dabei sind die Kamenzer Stadtwerkstatt und die Museumsscheune mit Schmiedevorführungen.

Im Lessing-Museum geht es in diesem Jahr besonders um das Reisen, z. B. mit Madame Rosas Reise durch den Frühling. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „WunderWelt“. Im Malzhaus kann man alte Schriften entziffern oder die faszinierende Kunstausstellung „Wenn Kunst sich in Natur verwandelt“ von Claudia Berg besuchen. Grazile Figuren im Stile Alberto Giacomettis, die in der Sommerwerkstatt der Kinder- und Jugendmalschule entstanden sind, werden im Stadttheater gezeigt. Eine Ausstellung zu Sagen aus Kamenz und Umgebung ist in der Stadtwerkstatt aufgebaut. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Rahmen eines Rundgangs die sagenhaften Orte der Lessingstadt kennenzulernen. Auch die Hauptkirche und die Katechismuskirche laden dazu ein, ihre Schätze zu entdecken. Der Eintritt zur langen Nacht beträgt fünf, ermäßigt 2,50 Euro.

Von Silvio Kuhnert