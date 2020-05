Coswig

Die Erdbeersaison ist bei Obstbau Michael Görnitz in Coswig gestartet. Auf rund 24 Hektar baut der Bioobstbauer die süßen Früchte im Ortsteil Sörnewitz an. Je nach Bedarf können Erdbeerliebhaber auf einem Areal zwischen drei und sechs Hektar am Plattenweg zwischen Cliebener und Elbgaustraße selbst pflücken. „Dieses Jahr werden wir wohl die volle Fläche zur Verfügung stellen“, meint Görnitz. Denn der Andrang von Selbstpflückern war am Freitag schon sehr groß – und das ohne Werbung. Zu denen, die das Feld stürmten und die ersten frischen Erdbeeren der Saison naschten, gehörten Laura Görnitz, Carmen Stefanie Kaps und Leni Görnitz. Dank früher und später Sorten dauert die Erntesaison die nächsten acht Wochen an. Die Selbstpflücke ist täglich von 7 bis 19 Uhr möglich. Das Kilogramm selbstgepflückter Erdbeeren kostet 4,40 Euro.

www.obstbaugemeinschaft.de

Von DNN