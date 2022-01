Epilepsiezentrum Kleinwachau wächst weiter

Radeberg

Die Glocke auf dem Dach des Kirchsaals läutet zur Mittagsstunde. Täglich bringt sie den ursprünglichen Geist in Erinnerung, aus dem heraus dies alles gewachsen ist. Mit zwei Dresdner Diakonissen, die eine 16-Jährige pflegten, hat es 1889 im „Mädchenhaus“ begonnen, dem heutigen Gartenhaus. Berghaus, Waldhaus folgten, 1910 das Brunnenhaus mit dem angebauten Kirchsaal. Die Häuser bilden so etwas wie den historischen Kern des Epilepsiezentrums Kleinwachau nördlich von Radeberg.

Um den herum ist Gebäude um Gebäude ein ganzer Komplex moderner Einrichtungen entstanden. Und das Wachsen in dieser Einrichtung der evangelischen Diakonie ist nicht zu Ende. Demnächst sollen Patienten in der Fachklinik bessere Bedingungen bekommen – in einem neuen Anbau, der mehr Platz für ihre Behandlung bietet.

2007 kam der erste Anbau hinzu

Auch die Klinik hat ihr historisches Kerngebäude. Man muss schon sehr genau hinschauen, um den inzwischen verborgenen bescheiden-funktionalen Plattenbau-Stil der DDR-Wohnungsbaukombinate noch zu erkennen, in dem das vierstöckige Haus A 1970 errichtet wurde. Das Geld dafür kam von der evangelischen Kirche in Westdeutschland, über das staatliche Außenhandelsunternehmen „Limex Bau-Export-Import“, wie aus der Chronik zu erfahren ist. 1991 bekam es vom Freistaat Sachsen die Anerkennung als Krankenhaus und wurde bis 1994 umgebaut. Bauleute zogen zwischen DDR-Stahlbeton Gipskartonwände ein.

2007 kam der erste Anbau hinzu, ein gebogener Flachbau. „Banane“ nennt ihn das Personal. Seine Krümmung soll der entsprechen, welche die EU für die Südfrüchte zulässt. In diesem Haus B befinden sich heute unter anderem Patientenaufnahme und Intensiv-Monitoring-Station mit Elektroenzephalographie (EEG).

2017 folgte Haus C links, futuristisch anmutend mit seinen gerundeten Außenwänden. Architekten entwickelten den Grundriss gemeinsam mit Pflegepersonal und Ärzten; so, dass sich Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nie darin verlaufen können.

Mit dem Neubau stehen insgesamt 53 Betten zur Verfügung

Nun brauche es den dritten Anbau, sagt Sandra Stöhr, seit Oktober 2020 Geschäftsführerin. „Haus A ist als Wohnheim, nicht als Klinikgebäude errichtet worden. Bisher konnten wir im Inneren nur umbauen. Dabei sind Räume entstanden, die entweder 16 oder 32 Quadratmeter groß sind und die man kaum verändern kann. Wir müssten jetzt wieder umbauen, um es für den Klinikbetrieb nutzbar zu halten. Doch erneut so viel Geld da reinzustecken, wird auf Dauer zu teuer.“

Der dreistöckige Neubau rechts neben dem Hauptgebäude soll vor allem Bettenhaus werden. 36 Betten seien in diesem Haus D geplant. Zusammen mit bereits bestehenden Räumen verfüge die Fachklinik dann über insgesamt 53 Betten. Das Architekturbüro Zipp + Pöschl (Dresden) gestaltet den Neubau in dreieckigem Grundriss mit zwei abgerundeten Ecken.

Beginnen sollen die Arbeiten 2023, sagt Sandra Stöhr. Sie rechne mit etwa zwei Jahren Bauzeit. Die Kosten seien mit rund 6,3 Millionen Euro veranschlagt. Davon könnten etwa fünf Millionen aus Fördermitteln des Freistaates finanziert werden.

Der geplante Anbau (Haus D) für die Fachklinik des EpilepsiezentrumsKleinwachau in einer Visualisierung des Architekturbüros.. Quelle: Zipp+Pöschl

In der Gesamtsumme enthalten sind rund eine Million für den Umbau des Hauptgebäudes (Haus A). Nach Errichtung des Anbaus solle es hergerichtet werden, um künftig ausschließlich Funktionsbereiche aufzunehmen, beispielsweise Physiotherapie, Ergotherapie und Verwaltung.

Mehr Patienten aufzunehmen, sei nicht das Ziel, betont Chefarzt Dr. Thomas Mayer. Doch würden sich die Bedingungen für sie deutlich verbessern. Beispielsweise seien zwölf Zimmer für Kinder geplant, in denen auch deren Eltern während der Behandlung übernachten könnten („Rooming-In“). Behandelt werden in der Fachklinik für Neurologie verschiedene Formen von Epilepsie und verwandte Anfallserkrankungen.

Und es gibt weitere Pläne. Einen neuen Schulcampus für Grundschüler aus Liegau-Augustusbad würde die Stadt Radeberg gern errichten. Das Grundstück dafür an der Wachauer Straße, gegenüber der Gärtnerei Kühnel, stellt das Epilepsiezentrum nach Erbbaurecht zur Verfügung. Ein Hauptgebäude mit Turnhalle, einzügig zunächst, anderthalbzügig auszubauen. Geschätzte Kosten: zwölfeinhalb Millionen Euro. Kleinwachau wiederum wünscht sich Inklusion, eine Gemeinschaftseinrichtung mit seiner Förderschule, wie Sandra Stöhr erläutert. „Kinder mit Behinderung sollen Teil des öffentlichen Lebens sein. Das hat mit Wertschätzung zu tun.“

Inklusion kann auch überfordern

Seit Jahren schon geht das Epilepsiezentrum diesen Weg der Öffnung in die Stadtgesellschaft. Martin Wallmann, Sandra Stöhrs Vorgänger im Amt des Geschäftsführers, hat ihn begonnen mit Außenwohngruppen, betreutem Wohnen in einem Haus nahe dem Radeberger Markt und mit dem Tochterunternehmen „paso doble“, in dem Behinderte und Nichtbehinderte Hausmeisterdienste erledigen, Malern, saubermachen und im Haushalt helfen.

Doch Sandra Stöhr weiß, dass man die Einwohner mit Inklusion nicht überfordern darf. „Das braucht noch viel Kommunikation und Begleitung, um Ängste abzubauen.“ Am unkompliziertesten funktioniere das bei Kindern. „Sie sind die besten Vorbilder. Sie gehen ganz unbefangen da ran.“

Ganz neue Wege geht das Epilepsiezentrum, um Menschen mit Behinderung in ihrer Rolle als Eltern zu begleiten. Menschen mit körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung erlebten die Art, wie sie auf Ämtern behandelt würden, bisweilen fast als Diskriminierung, sagt Pressesprecher Alexander Nuck. „Wenn Vater und Mutter geistig behindert sind, wird das manchmal als Gefährdung des Kindeswohls bewertet.“ Die „Aktion Mensch“ will das ändern. Bis Sommer 2025 fördert sie die Beraterin Korina Barwanietz. Sie vermittelt zwischen Behördenmitarbeitern und Behinderten, begleitet sie bei Einkauf, Haushalt und Erziehung. „Drei Familien betreut sie inzwischen“, sagt Alexander Nuck. „Weitere fünf bis sechs Familien wären möglich.“

