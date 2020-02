Enrico Scotta-Ausstellung in der Stadtgalerie Radebeul

Radebeul

Enrico Scotta, europäischer Künstler italienischer Herkunft, führt in seiner ersten Personalausstellung in der Stadtgalerie Radebeul die verwunderten Besucher vom himmlischen Paradies in die Hölle. Angeregt von Dantes „Göttlicher Komödie“, einem der erstaunlichsten Werke der Weltliteratur, reflektiert der Künstler die Gegebenheiten seiner Zeit mit dem vergleichenden Blick in die klassische europäische Mythologie. Anders als der spätmittelalterliche Dichter, der, begleitet von Vergil, durch die Hölle in den Himmel gelangt, zeichnet Enrico Scotta das Menschenleben in umgekehrter Reihenfolge nach: Ins Paradies geboren, wächst ein Erdenkind in die Hölle des Alltags hinein.

Scharfe Beobachtungsgabe und unbestechlicher Realismus

Wir haben uns angewöhnt, in Begriffen wie „Entwicklung“ oder „Erziehung“ durch und durch positive Erscheinungen zu sehen. Deshalb wird verdrängt, dass einem Kind im Laufe seines Heranwachsens seine besten Eigenschaften ausgetrieben werden können: Vertrauen, Liebesfähigkeit, Zukunftsgewissheit. Dieser ganz andere Blick auf Entwicklung ist eine logische Konsequenz aus der scharfen Beobachtungsgabe und dem unbestechlichen Realismus des Künstlers Enrico Scotta. Es glaube niemand, dass solche Gaben das Leben leichter machen. Aber der Künstler fühlt sich in die Pflicht genommen, die Dinge zu zeigen, wie sie sind. „Kunst macht sichtbar“, hat Paul Klee gesagt.

Enrico Scotta wurde 1949 in Perugia geboren. Bis zur Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends gehörte es zu den zwölf mächtigsten Städten des Etruskischen Bundes. Vor solch großem historischem und künstlerisch anspruchsvollem Hintergrund studierte Enrico Scotta Zeichnung, Malerei und Keramik an der Accademia di Belli Arti in seiner Geburtsstadt. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Gemälderestaurator.

Anschließend konnte er weltweit zahlreiche künstlerische Projekte realisieren, die ihm auch internationale Preise einbrachten. Im Angesicht der Ruine der Dresdner Frauenkirche spürte der Künstler den Geist, der der Stadt Dresden einst den Namen Elbflorenz eingebracht hatte. Über mehrere Jahre hinweg verfolgte er den Wiederaufbau mit einem eigenen künstlerischen Projekt, das als Wanderausstellung europaweit präsentiert wurde. Seit 1998 lebt und arbeitet Scotta in Radebeul.

Die Hölle in unserem aus den Fugen geratenen Alltag

Das „Paradies“ sieht der Künstler sachlich wie ästhetisch im Weiblichen symbolisiert. Frei von männlicher Machtausübung ist „ Madre Terra“, „Mutter Erde“, aus sich heraus fruchtbar. Als „Quintessenz“, als fünftes Element ermöglicht das Weibliche den vier Elementen Feuer und Wasser, Erde und Luft jenseits aller Algorithmen sich stets erneuerndes Leben. In mehreren großen Ölgemälden nähert sich der Künstler diesem Themenkreis. Urgeschichtlichen „Venusfiguren“, die von Jägerinnen und Sammlern als eine Verbeugung vor der Natur geschaffen wurden, ist auch die Baubo entlehnt. Enrico Scottas lebensgroße Plastik dieser wohl unterweltlichen Bauchgöttin verweist ihrerseits auf die lebensspendende Kraft des weiblichen Schoßes.

Enrico Scotta: Schreie des AmazonasTechnik: Assemblage, 70 x 90 cm / 2002 Quelle: Magdalena Piper

Sie hat ihre Vorbilder in Terrakotta-Figuren aus Priene, Kleinasien, aus dem 5. Jh. v. Chr. Ihre Verbindung mit der Frühlingsgöttin Demeter legt die Vermutung nahe, dass die Überlieferung an den Beginn des Neolithikums datiert werden könnte. Spätestens mit dem Übergang zur bäuerlichen Lebensweise erwachte das männliche Machtbewusstsein. Das Paradies war verloren.

Auf dem Treppenaufgang zum Obergeschoss taucht die Barke des „Caronte“, des dämonischen Fährmanns, gespenstisch aus dem Nebel auf, der die verdammten Seelen über den Acheron in die Hölle schleust. „Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren“, so steht es laut Dante überm Höllentor geschrieben. Mit gleichen Worten wird der Besucher im zweiten Ausstellungsteil empfangen.

Enrico Scotta sieht die Hölle in unserem aus den Fugen geratenen Alltag. Eine infantile Technikgläubigkeit, die keine Grenzen kennt, vor keiner Manipulation Halt macht, selbst mit menschlichen Embryonen experimentiert, wird von scheinbarer Ahnungslosigkeit flankiert, mit der wir alle uns dem Diktat anonymer Algorithmen hingeben. Ästhetisch anspruchsvoll und vollkommen fragt der Künstler nach dem Warum. Die Besucher sehen sich aufgefordert, selbst über Höllen-Themen wie „Manipulation und Kontrolle“ nachzudenken und zu versuchen, sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit herauszuarbeiten. Sich nur nach dem Paradies zurückzusehnen, reicht dazu längst nicht mehr aus.

bis 8. März, Stadtgalerie Radebeul, geöffnet Di, Mi, Do 14-18, So 13-17 Uhr

Von Thomas Gerlach