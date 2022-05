Gohrisch

Die Rotbuche, ein in großen Teilen Europas heimischer Laubbaum, ist der „Baum des Jahres 2022“ – gekürt von der Dr. Silvius Wodarz Stiftung. Sie hat diese Baumart nach 1990 nun zum zweiten Mal erwählt.

Warum Rotbuchen Hoffnungsträger sind

Die Rotbuche kann 30 bis 40 Meter hoch und 300 bis 400 Jahre alt werden. Sie ist einerseits die häufigste Laubbaumart in Deutschlands Wäldern und gilt als „Mutter des Waldes“. Andererseits ist die Buche „die am stärksten durch den Menschen zurückgedrängte Baumart in Deutschland“, heißt es in einem Beitrag von auf der Internetseite der Stiftung baum-des-jahres.de.

Der Klimawandel setzt vor allem alten Buchen zu. Aber weil diese Baumart sehr anpassungsfähig ist, spreche viel dafür, „dass die Buche insgesamt ihren Platz in den Wäldern trotz der sich ändernden klimatischen Verhältnisse durchaus halten und auch erweitern kann“, schreibt der Botaniker Dr. Rudolf Fenner in einem Beitrag über die Rotbuche für die „Baum des Jahres Dr. Silvius Wodarz Stiftung“.

Arboretum entstand aufgrund einer privaten Initiative

Für die „Bäume des Jahres“ und weitere heimische Gehölze ist jetzt im Kurort Gohrisch in der Sächsischen Schweiz ein Arboretum entstanden. Und zwar durch private Initiative und ehrenamtliches Engagement. Die Gehölzsammlung befindet sich in landschaftlich schöner Lage – vielleicht 200 Meter vom Caravan-Campingplatz entfernt – am Tiergartenweg im Wald (Wanderweg Gohrischer Folgenweg). Schilder weisen den Weg.

Auf der rund 4000 Quadratmeter großen Fläche stehen mittlerweile „262 Bäume in mindestens 40 Arten, aber auch Sträucher. Außerdem wurde eine Schmetterlingswiese angelegt“, weiß Hans-Jürgen Schmieder. Er und seine Frau Erika hatten die Idee für ein Arboretum, um die Bäume des Jahres zu präsentieren. Dass die Idee der pensionierten Förster Wirklichkeit wurde, ist dem Engagement des Gebirgsvereins Heimatfreunde Kurort Gohrisch e.V., in dem das Ehepaar Schmieder Mitglied ist, vielen Spendern und dem Forstbezirk Neustadt des Sachsenforstes zu danken.

Hans-Jürgen Schmieder und seine Frau Erika hatten die Idee für das Arboretum in Gohrisch. Quelle: Catrin Steinbach

Letzterer habe die Fläche für das Arboretum zur Verfügung gestellt und mit dem Heimatverein einen Pachtvertrag geschlossen. „Azubis aus dem Forstbezirk haben den Zaun ringsherum gebaut. Er soll die kleinen Bäume vor Wildverbiss schützen“, erzählt Hans-Jürgen Schmieder. Ein Pirnaer Metallbau-Unternehmen habe u.a. mit Gitterrosten an den Eingängen der frei zugänglichen Anlage dafür gesorgt, dass Rehe und Wildschweine nicht in die Anlage gelangen.

Die Gehölze wurden in den vergangenen drei Jahren gepflanzt. Weitere folgen. Auch wenn sich Lärche, Ginster und einige andere schon prächtig entwickelt haben, sind viele Bäumchen noch klein. „Ich denke, in drei, vier Jahren wird es hier aber schon ganz anders aussehen“, ist Hans-Jürgen Schmieder überzeugt.

Besucher an der Informationstafel am Eingang des Arboretums in Gohrisch, das im Herbst 2021 offiziell eingeweiht wurde. Quelle: Marko Förster

33 verschiedene Arten wurden bislang als Bäume des Jahres gewählt. „Wir haben von den meisten mehrere Exemplare, weil wir ja damit rechnen müssen, dass auch mal ein Baum ausfällt“, erklärt der 80-jährige pensionierte Förster. Viele Bäumchen haben er und seine Frau selber angezogen und schon einige Wildstauden wie Johanniswedel, Fingerhut und Lupine gepflanzt.

Rundweg und Wissenswertes zu den einzelnen Gehölzarten

Durch das Arboretum führt ein Rundweg, eine Bank lädt zum Sitzen ein und anhand von Informationstafeln an den Gehölzen kann man Wissenswertes über die jeweilige Art erfahren.

Seit vergangenem Wochenende, an dem der Heimatverein Gohrisch einen Arbeitseinsatz durchführte, bereichern das Arboretum auch historische Forstgrenzsteine. Die hat Hans-Jürgen Schmieder gesammelt.

Seine Sammlung entstand zu DDR-Zeiten, „als solche Grenzsteine nicht mehr die Bedeutung und ihren Standort verloren hatten, herausgerissen oder abgebrochen wurden und herrenlos rumlagen“, erinnert sich Schmieder. Er hat diese Grenzsteine bewahrt und ist glücklich, dass die Zeugnisse der Vergangenheit nun einem breiten Publikum zugänglich sind.

Bäume des Jahres 1989 Stieleiche (Quercus robur) 1990 Rotbuche (Fagus sylvatica) 1991 Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 1992 Bergulme (Ulmus glabra) 1993 Speierling (Sorbus domestica) 1994 Eibe (Taxus baccata) 1995 Spitzahorn (Acer platanoides) 1996 Hainbuche (Carpinus betulus) 1997 Eberesche (Sorbus aucuparia) 1998 Wildbirne (Pyrus pyraster) 1999 Silberweide (Salix alba) 2000 Sandbirke (Betula pendula) 2001 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) 2002 Wacholder (Juniperus communis) 2003 Schwarzerle (Alnus glutinosa) 2004 Weißtanne (Abies alba) 2005 Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) 2006 Schwarzpappel (Populus nigra) 2007 Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) 2008 Walnuss (Juglans regia) 2009 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 2010 Vogelkirsche (Prunus avium) 2011 Elsbeere (Sorbus torminalis) 2012 Europäische Lärche (Larix decidua) 2013 Wildapfel (Malus sylvestris) 2014 Traubeneiche (Quercus petraea) 2015 Feldahorn (Acer campestre) 2016 Winterlinde (Tilia cordata) 2017 Gemeine Fichte (Picea abies) 2018 Esskastanie (Castanea sativa) 2019 Flatterulme (Ulmus laevis) 2020 Robinie (Robinia pseudoacacia) 2021 Stechpalme (Ilex aquifolium) 2022 Rotbuche (Fagus sylvatica)

Von Catrin Steinbach