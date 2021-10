Elblandklinikum Meißen: Chefärztin der Gynäkologie tritt Ruhestand an

Meißen

Sie hat die Modernisierung der Kreißsäle und die Etablierung des Mutter-Kind-Zentrums vorangetrieben: 40 Jahre war Marlies Leibner praktizierende Ärztin, davon 13 Jahre Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Elblandklinikum Meißen. Nun hat sie sich zur Ruhe gesetzt.

Neben der Gynäkologie war Marlies Leibner auch der Bereich der Geburtshilfe ein besonderes Anliegen. Mehr als 9000 Babys sind unter Leitung der Chefärztin im Eblandklinikum auf die Welt gekommen. „An keinem Tag habe ich es bereut, diesen Weg gegangen zu sein“, sagt die ehemalige Chefärztin. Sie hebt auch die Loyalität ihrer Kollegen aus Medizin und Pflege in der Gynäkologie und Geburtshilfe hervor.

Nachfolgerin steht bereits fest

Eine Nachfolgerin für Marlies Leibner hat das Elblandklinikum bereits auserkoren: Ab Montag übernimmt Dagmar Kühne die kommissarische Leitung der Abteilung. Bislang war sie leitende Oberärztin im Krankenhaus. Die gynäkologische Sprechstunde wird Marlies Leibner in Meißen weiterführen, wie das Elblandklinkum mitteilt.

Zum Abschied nach der langjährigen Zusammenarbeit bedankt sich auch Hasan Akgün, Verwaltungsdirektor des Elblandklinikums Meißen. Er sagt „Frau Dr. Leibner zeichnet sich neben ihrem umfassenden medizinischen Wissen vor allem durch ihre Bodenständigkeit und Geradlinigkeit aus.“

Hasan Akgün hat den Posten des Verwaltungsdirektors seit Anfang Juli dieses Jahres inne. Damit übernahm Hasan Akgün die Nachfolge von Katrin Oesterreich, die aus persönlichen Gründen ihren Posten aufgegeben hatte .

Zuvor war der gebürtige Hesse Verwaltungsdirektor in der Klinikum Peine GmbH. Dort gestaltete er die Neuausrichtung des Hauses mit und leitete die Bereiche Personal, Finanzen und Controlling, Einkauf und Versorgung sowie IT und Technik. Mit seiner Familie lebt der 37-Jährige seit 13 Jahren in Dresden.

Ein Schwerpunkt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Meißner Krankenhaus liegt bei MIC-Operationen. Die gynäkologische minimalinvasive Chirurgie, auch bekannt als Schlüsselloch-Chirurgie, ist eine sanfte Operationsmethode mit dem Ziel, Verletzungen von Gewebe auf ein Minimum zu reduzieren. Eigenen Angaben zufolge wurde die Klinik für ihre besonderen Fähigkeiten auf diesem Gebiet von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ausgezeichnet. Die Behandlung richtet sich besonders an Patientinnen mit Erkrankungen an Gebärmutter und Eierstöcken. Auch unwillkürlichen Harnverlust und Gebärmutter- sowie Scheidensenkungen behandelt die Klinik schwerpunktmäßig.

