Einst Wehrkirche – die Dreifaltigkeitskirche in Crottendorf

Crottendorf

Bei den alten Ägyptern hieß er „Schweiß der Götter“, die Königin von Saba hatte ihn im 10. Jahrhundert vor Christus in großen Mengen im Gepäck, als sie ihrem Kollegen Salomo in Jerusalem einen Besuch abstattete. Auch die Heiligen Drei Könige hatten ihn dabei, als sie nach Bethlehem zum neugeborenen Messias pilgerten: „Und sahen das Kindlein, warfen sich nieder, huldigten ihm, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe“, heißt es im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums.

Wehrkirchen gegen böhmische Hussiten

Vom Weihrauch ist die Rede, jener seit Jahrtausenden sagenumwobenen Substanz, die katholischen und orthodoxen Kirchen bis heute diesen unverwechselbaren Geruch beschert. In der barocken Dreifaltigkeitskirche von Crottendorf, diesem Ort im Erzgebirge, in dem mehrmals sächsische Kurfürsten zur Jagd weilten und der berühmt dafür ist, dass er gefühlt halb Deutschland mit Räucherkerzen versorgt, riecht es nicht nach Weihrauch. Auch nicht nach anderen Duftstoffen. Man mag es als Manko empfinden, muss man aber nicht.

Das Gotteshaus wurde 1654 am Standort einer aus dem 13. Jahrhundert (mit der Entstehung des Ortes) stammenden Wehrkirche erbaut. Die teilweise noch vorhandene Ringmauer und das Wehrtor deuten jedenfalls auf eine ehemalige Wehrkirche hin, wie es derer viele in Grenznähe zu Böhmen gab. Insbesondere die Hussiten waren zeitweise ein Dauerproblem, Intensivtäter in Sachen Brandschatzung und Plünderung. Ein Mann namens Christian Lehmann, seines Zeichens Scheibenberger Chronist, schrieb in einer Chronik über die Hussiten-Not: „Also sollen sie auch verwüstet haben das Clösterlein in der Zelle an der Mulde bei dem Städtgen Aue.….Crotendorf haben sie ganz ausgeplündert, die Kirche caede et stupro (mit Mord und Unzucht) also profaniret (entweihen), daß sie der Bischoff zu Meissen wieder neu einweihen müssen,….“

Wie die erste Kirche von Crottendorf, das 1406 erstmals urkundlich erwähnt wurde (weil der Meinheringer Heinrich I. seine Grafschaft Hartenstein an die Schönburger verpfänden musste) ausgesehen haben könnte, ist ungewiss – ein Pfarrhausbrand 1639 vernichtete alle Unterlagen. Vermutlich stammen der vorreformatorische Flügelaltar, der sich jetzt unterhalb der linken Empore befindet und die beiden Kruzifixe aus der früheren Kirche.

Barockaltar und Jehmlich-Orgel

Ein Blitzschlag am 18. Juni 1643 „versetzte“ die alte Kirche in einen baulich bedenklichen Zustand. Aber erst nachdem der Dreißigjährige Krieg beendet war, hatte man daran gehen können, eine neue Kirche zu bauen. Am 15. Mai 1653 wurde durch den Zimmermeister Samuel Schreiber und den Maurermeister Georg Frenzel aus Scheibenberg mit ihren Gesellen mit dem Bau begonnen. Schon am 15. Oktober des darauffolgenden Jahres konnte die Einweihung des neuen Gotteshauses gefeiert werden, wobei es nicht zuletzt der umfangreichen Unterstützung des Kurfürsten Johann Georg I. zu verdanken ist, dass die neue Kirche großzügig gebaut und ausgestattet werden konnte. Auf seine Anweisung hin erhielt Crottendorf das Holz für Kirche, Pfarrhaus und Schule umsonst. Apropos Holz. Die Kassettendecke weist einen 25 Meter langen Unterzug auf – der Balken stammt von einer 34 Meter hohen Fichte, die auf dem Katzenstein, einem Aussichtsfelsen unweit von Pobershau, geschlagen worden war.

Einen gewissen Wehrcharakter kann man der Dreifaltigkeitskirche nicht absprechen. Quelle: Christian Ruf

Ins Auge stechen insbesondere zum einen die reich verzierte Kassettendecke mit 240 Feldern, zum anderen die Bilderbibel an den Emporen mit Darstellungen des Alten und Neuen Testamentes. So konnten einst auch des Schreibens und Lesens unkundige Gemeindeglieder am Gottesdienst bildhaft teilnehmen. Bemerkenswert: Die Taufe Jesu im Jordan ist gleich dreimal dargestellt.

Der 1699 geweihte Barockaltar wurde vom Freiberger Bildhauer Theodor Meyer erschaffen und nach dessen Tod durch seinen Schwiegersohn Schlitter für 386 Taler fertig gestellt. Der Taufstein kam 1839 im Zuge der Feierlichkeiten zur 300-jährige Wiederkehr der Einführung der Reformation in Sachsen in die Kirche und besteht aus Crottendorfer Marmor.

Die Orgel stammt aus dem Jahr 1896 und ist ein Werk der 1808 im erzgebirgischen Cämmerswalde gegründeten, damals aber schon lange in Dresden ansässigen Orgelbaufirma Jehmlich. Die Kirche bildet zusammen mit der Kantorschule (1658-63) und dem Pfarrhaus ein baulich intaktes und insofern sehenswertes Ensemble des 17. Jahrhunderts. All jenen, die nicht ganz sicher sind, ob sie das Gebäude in Crottendorf finden. Sie hat „ein großes T oben drauf“, um es mal mit den Worten der geistig nicht gerade hellen und deshalb von ihrem Vater „Dumpfbacke“ genanten Kelly Bundy aus der schrecklich netten Familie in einer Folge der US-Sitcom „Married with Children“ zu sagen.

Von Christian Ruf