Einigkeit bei geplantem Schulcampus

Radeberg

Die Bierstadt und das Epilepsiezentrum Kleinwachau e. V. sind ihrem gemeinsamen Ziel, auf dem Gelände von Kleinwachau einen Schulcampus zu errichten, am Mittwochabend wieder einen Schritt nähergekommen. Einmütig stimmte der Stadtrat dem dazu erforderlichen und notariell schon abgesegneten Erbbaupachtvertrag zu. Beabsichtigt ist, neben der jetzigen Förderschule des Epilepsiezentrums eine Sporthalle und eine Grundschule für den Ortsteil Liegau-Augustusbad zu errichten.

Das derzeitig von den Liegauer Kindern besuchte Schulgebäude ist 120 Jahre alt und entspricht schon längst nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen Schulbau. Zudem fehlt es beiden Schulen an einer Sporthalle. Der Standort Kleinwachau erwies sich nach umfangreichen Untersuchungen als dafür am geeignetsten.

