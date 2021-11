Einblicke ins Frauenhaus Radebeul: „Wir sind auch nur Menschen – Menschen mit Herz“

Radebeul

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 158 477 Opfer häuslicher Gewalt polizeilich registriert worden. Das sind sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zwei Drittel der erfassten Opfer sind weiblich. Im Frauen- und Kinderschutzhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen (SfK) in Radebeul ist der Anstieg deutlich spürbar. Warum das so ist, erklärt Hausleiterin Jana Glöckner im Interview.

Wie viele Opfer häuslicher Gewalt suchen jährlich Schutz in Radebeul?

In unserer Einrichtung suchen jährlich etwa 45 Frauen und 50 Kinder Schutz vor weiteren Übergriffen.

Ansturm auf Frauenschutzhaus in Radebeul nach Lockerungen

Hat die Zahl Schutzsuchender in Ihrer Einrichtung seit Beginn der Pandemie zugenommen?

Beim ersten Lockdown war es in unserer Einrichtung überraschend ruhig. Kaum Nachfragen oder Bitten um Aufnahmen. Mit Sicherheit lag es an der uns alle betroffenen großen Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Corona. Die Angst vor dem Virus und vor den Konsequenzen, sich in der Ausgangssperre dennoch außer Haus zu begeben, hemmte manche unter Umständen. Ab der Lockerung im Juni 2020 kam es zu einem regelrechten Ansturm auf unsere freien Plätze. Erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Radebeuler Frauenhauses mussten wir wöchentlich mehrere Frauen ablehnen. Es gab zeitweise schlichtweg keinen Platz in unserem Haus mehr.

Können Sie sich erklären, warum das plötzlich so umgeschlagen hat?

Unserer Meinung nach lag das an der zurückliegenden „Stay at Ho­me“-Zeit. Und der Angst davor, erneut über eine unbekannte Zeit hinweg mit dem Lebenspartner 24/7 in den eigenen vier Wänden verbringen zu müssen. Das Zuhause wurde durch die Belastungen der Pandemie einmal mehr als unsicherer Ort wahrgenommen.

Gibt es Schicksale, die Sie besonders berührt haben in all den Jahren?

Wir Sozialarbeiterinnen sind auch nur Menschen – Menschen mit Herz. Uns bewegen Fälle, in denen Kinder immer wieder den brutalen Vergewaltigungen und Schlägen durch den Vater der Mutter gegenüber zuschauen müssen. Wenn ein Neunjähriger in Sorge um das Leben seiner Mutter alle Messer im Haushalt versteckt und sich auf den Rücken des Vaters wirft, während dieser versucht, die Mutter zu würgen, bewegt uns dieser Mut und die Angst des Kindes nachhaltig. Oder wenn Frauen erzählen, wie sie gefesselt am Heizkörper nackt für mehrere Tage „ihm“ nur gehorchen mussten.

Wirken solche dramatischen Schicksale bei Ihnen nach?

Ja, das tun sie, aber nie lange. Wir nehmen von den meisten Frauen und Kindern beim Auszug Abschied mit dem Wissen, dass sie gestärkt unsere Einrichtung wieder verlassen. Besonders gut tut dann auch ein gemeinsames Essen in der neuen Wohnung: Zu sehen, wie die kleine Familie an Stärke und Mut gewachsen ist, gibt uns Frieden. Und Hoffnung, das Richtige getan zu haben.

Haben Sie Tipps für Opfer häuslicher Gewalt, die noch nicht den Mut aufgebracht haben, sich Hilfe zu suchen?

Der erste Schritt ist immer der schwierigste, egal vor welchem Problem man steht. Aber ihn getan zu haben, lohnt sich allemal. Die meisten Frauen erkennen während ihres Aufenthaltes im Frauenhaus in den Gesprächen mit uns, wie viel Kraft und Mut in ihnen steckt. Nicht die Opfer sind das Problem. Das Problem ist die erhobene Faust oder die Beschimpfungen vom Gegenüber.

Von Sabrina Lösch