Ein Seltener Bilderzyklus: Die Kirche in Mittelherwigsdorf

Zittau

Prophet ist kein Ausbildungsberuf, weswegen man auch oft und mit hämischen Un­terton von „selbsternannten Propheten“ spricht. Um als Prophet zu reüssieren und ob seiner Wirkungsmächtigkeit bekannt zu sein, ist es hilfreich, seinen Job gut zu beherrschen, sprich, ein guter Prophet muss jederzeit in der Lage sein, eine vortreffliche Rede ans Volk oder wenigstens die herrschende Klasse halten zu können. Wie unter Freiberuflern üblich, üben Propheten ihr Amt bis ins hohe Alter, wenn nicht gar bis ins Grab aus. Nun liegen von den meisten biblischen Propheten zwar nur spärliche biografische Angaben vor, aber man weiß, dass Elias praktizierte, bis er von einem Feuerwagen abgeholt und entrückt wurde. Jesaja wiederum fand sein Ende, als der Baum, in den er sich geflüchtet hatte, der Länge nach zersägt wurde. Sein Ende gilt insofern als beispielhaft, als er beim Zersägt­werden weder weinte noch schrie, sondern, wie es in der legendären „Ascensio Isaiae“ heißt, ein Gespräch mit dem Heiligen Geist führte.

Ein ganz anderer und auch heute noch halbwegs bekannter Prophet ist der im alten Israel als asketischer Bußprediger umherziehende Johannes der Täufer. Mit ihm nahm es ein schlimmes Ende, weil er seinen Landesherrn, König Herodes Antipas, dafür kritisiert hatte, dass er Herodias, die Frau seines Bruders, geheiratet hatte. Er landete erstmal im Kerker, dann sein Kopf in einer Schale – weil Herodias’ Tochter Salome vor Herodes derart sinnlich tanzte, dass der aufgegeilte Lustgreis ihr versprach, zu geben, wonach auch immer es sie verlange. Die Metze wollte – angestiftet von ihrer Mutter – das Haupt des Täufers! Es ist eine Szene, die wieder und wieder dargestellt wurde. Und sie fehlt auch nicht unter all den Bildern, die die Emporen der Kirche von Mittelherwigsdorf schmücken.

1393 wurde die Kirche das erste Mal namentlich erwähnt

Emporenbilderzyklen aus dem 16. Jahrhundert sind in der Oberlausitz selten. Die wohl früheste Bemalung des Gestühls nach Einführung der Reformation fertigte der Maler Andreas Dressler für die Gestühlrückwände der Kamenzer Kirche anno 1560 an. Das Gotteshaus in Mittelherwigsdorf erhielt 1599 seine ersten Bilder. 1724 wurden von dem Zittauer Nikolaus Prescher weitere Bilder an den erneuerten Emporen angebracht, Prescher war ein Meister seines Faches. Zeugnisse seines Wirkens sind sowohl in der Kirche St. Peter und Paul in Hirschfelde als auch in Lückendorf zu finden, wo er wie in Mittelherwigsdorf ebenfalls einen biblischen Emporenbilderzyklus schuf. Pikantes Detail: Was einst und heute (wieder) als Schmuckstück der Kirche von Mittelherwigsdorf erachtet wird, war lange unter einer dicken Schicht Tünche verborgen gewesen. Die Gemeinde hatte Ende des 19. Jahrhunderts dem Gotteshaus ein „würdevolles Aussehen“ verleihen wollen, erst zu Beginn der 1960er Jahre wurden die Bilder freigelegt und restauriert.

Erstmalig erwähnt wurde die Kirche von Mittelherwigsdorf 1363 von Johannes von Guben, von dem nicht viel bekannt ist, außer dass er erst Stadtschreiber und 1393 dann auch Ratsherr der Stadt „Sittaw“ (Zittau) war. Ihm ist eine Ratschronik zu verdanken, die durch die Wirren der Zeiten bis heute erhalten geblieben ist. Im Juli 1363 jedenfalls durchquerten laut einem in der Kirche ausliegenden Mitteilungsblatt, das 1999 vom damaligen Pfarrer Dieter Kröhnert verfasst wurde, „300 Mann Prager Kriegsvolk unseren Ort, brannten Pfarrhaus und Pfarrscheune nieder und stürmten die Kirche.“ Auf dem Blatt wird auch vermerkt, dass der jetzige Kirchengrundriss wahrscheinlich – bis auf wenige Veränderungen – aus spätgotischer Zeit, aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt.

Seenotkreuzer waren unbekannt, als Gott der sündigen Menschheit die Sintflut schickte. Nur die Menschen und Tiere auf Noahs Arche wurden gerettet. Quelle: Christian Ruf

In der Zeit von 1692 bis 1702 wurden an der Kirche größere Veränderungen vorgenommen, nicht immer freiwillig. Das Aussehen des Kirchturms ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass 1658 gleich drei mal der Blitz einschlug. Alles in allem vermittelt die Kirche einen barocken Eindruck, wenn auch das Mauerwerk zum größten Teil durchaus älter ist. Wetterfahne und Turmknopf stammen von 1817 und wurden 1861 und 1960 neu vergoldet.

Ins Auge sticht im Innenraum neben den Gemälden auf den Emporen auch das 1694 vom Zittauer Ratsherren Johannes Christian Nesen gestiftete Altarbild „Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane“. Ein Engel reicht Jesus den Kelch, den sein Vater, also Gott, für ihn bestimmt hat. 1796 bekam der Altar einen neuen Tisch. Johannes Christian Nesen (1653–1727) kam aus einer der führenden Familien Zittaus, sein Vorfahr war Conrad Nesen, der den Lutherpokal nach Zittau brachte, das zu Zeiten des Oberlausitzer Sechsstädtebundes an­erkennend und wohl auch ein wenig neidvoll mit dem Beinamen „die Reiche“ bedacht wurde.

Die Orgel der Mittelherwigsdorfer Kirche wurde 1900 von der Zittauer Firma Schuster und Sohn geschaffen, den Prospekt gestaltet man im Stil des Barock. Quelle: Christian Ruf

Die Orgel der Mittelherwigsdorfer Kirche wurde 1900 von der Zittauer Firma Schuster und Sohn geschaffen, wobei man so frei war, den Orgelprospekt im Barockstil zu gestalten. Hinsichtlich des Geläuts ist zu lesen, dass zu den beiden alten Glocken, der 1482 gegossenen „Margarethenglocke“ und der aus dem Jahre 1609 stammenden und 1100 Kilogramm schweren Glocke „Gottesmahner“, sich 1995 noch drei neue, ein Jahr zuvor in Heilbronn gegossene Bronzeglocken gesellen. Auch sie tragen spezielle Namen wie „Lobglocke“ (Dankglocke), „Auferstehungsglocke“ (Friedens- und Sterbeglocke) und „Betglocke“ und wiegen 463, 380 beziehungsweise 301 Kilogramm.

Von Christian Ruf