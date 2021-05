Ein Kirchen-Lexikon für Großverbund Meißen

Meißen

Von A wie Abendmahl bis Z wie Zscheila - in einer Art kleinem Lexikon können all jene, die in Meißen und der Region leben oder sie als Wanderer und Ausflügler besuchen, die Kirchen dort kennenlernen.

Auskunft gibt das „Kirchen-ABC Meißner Land“, eine reich bebilderte 112-seitige Broschüre. Das Gebiet, um das es darin geht, reicht in einem breiten Bogen von der Lommatzscher Pflege, den beiden Dörfern Mögen und Birmenitz westlich von Lommatzsch, Pahrenz im Norden über Meißen bis ran an die Anschlussstelle Wilsdruff der Autobahn A4 im Süden.

88 Stichworte

„Nicht allein die Bauwerke sollten im Mittelpunkt stehen, sondern auch das, was in ihnen passiert“, sagt Kunsthistoriker Matthias Donath, der Verfasser. Informiert werde über kirchliche Begriffe, Bräuche und Traditionen in den Orten - in 88 Stichworten. Knapp teilen sie das Wichtigste mit. So ist man schnell im Bilde. Und sie verdeutlichen die eigentliche Bedeutung der sakralen Kunstgegenstände: Kirchen sind mehr als bisweilen sehr alte kunstvoll gefügte oder behauene Steine, geformtes Metall und geschnitztes, bunt bemaltes Holz, das bestaunt werden darf. Zuallererst sind sie Zweckbauten. Die Menschen, die sich dort versammeln, einander biblische Worte zusprechen und singen, erfüllen sie mit jenem Leben, dem all die handwerkliche Mühe dient.

Wer mehr als das in gedrängter Kürze Mitgeteilte wissen will, muss sich in die Kirchen begeben. Neugier dafür wecken die kurzen Beiträge jedenfalls.

Kostbarkeiten und Kuriositäten

Etwa, indem sie auf Kostbarkeiten und Kuriositäten aufmerksam machen, die kaum jemand kennt. Unter G beispielsweise auf den „Götzen von Zadel“. Den findet man in der St. Andreas-Kirche in Zadel, einem Dorf oberhalb des rechtselbischen Steilufers nordwestlich von Meißen mit reichlich 150 Bewohnern, 1074 erstmals urkundlich erwähnt. Im zweiten Stock des Kirchturms ist diese seltsame Figur in die Wand eingelassen: dicker Kopf mit zahnlosem Mund auf gedrungenem Leib. Seine Glubschaugen geben dem Wesen ein „widerliches Gepräge“, wie schon 1901 in der „Neuen Sächsischen Kirchengalerie“ festgehalten wurde. Wahrscheinlich handelt es sich um ein vorchristliches Götzenbild. Wie alt er jedoch ist, wie das Relief in den Kirchturm gelangte und warum, darüber gibt es bislang nur Spekulationen.

Oder unter T der Taufengel in der nach dem Apostel Bartholomäus benannten Kirche in dem 730-Einwohner-Ort Röhrsdorf. Der liegt am oberen Rand des Regenbachtals, einem der anmutigsten unter den linkselbischen Tälern. Die Saalkirche, 1739 erbaut, gilt als eine der schönsten barocken Landkirchen. Für gewöhnlich stehen in den Altarräumen Taufbecken, an denen der Pfarrer das Haupt des Täuflings mit Wasser benetzt.

Dieses geflügelte Wesen jedoch erzählt, was es mit der Taufe auf sich hat. Zuvor können wir schnell noch unter T lesen, dass die Taufe den Eintritt in ein neues Leben als Teil der christlichen Gemeinde symbolisiert. Und unter S, dass sie zu den Sakramenten gehört, von denen die Lutheraner zwei kennen, neben der Taufe noch das Abendmahl, zu dem die Beichte gehört, eine heute im Unterschied zu den Katholiken kaum noch gepflegte Praxis.

Das Wichtigste über die Kirchen-Broschüre Verfasser: Matthias Donath, 46, Kunsthistoriker, in Freital geboren; erwarb 2010 das Herrenhaus in Niederjahna westlich von Meißen, das Hans Dietrich von Miltitz 1691 errichten ließ, und baute es als Wohnsitz aus; veröffentlichte eine ganze Reihe von Architekturführern über Berlin und Dresden, Bücher über Schlösser und Burgen in Sachsen und die wichtigsten Publikationen über den Meißner Dom Konzept: das dachten sich zusammen mit Matthias Donath die beiden Pfarrer Uwe Haubold (St. Afra Meißen) und Christoph Rechenberg (Röhrsdorf) aus; weitere Engagierte aus den Kirchgemeinden lieferten Texte und Fotos Kirchgemeindebund: er ist eine von vier möglichen Formen des Zusammenschlusses, neben vereinigten Kirchgemeinden, Schwesterkirchen und Kirchspielen; zum Kirchgemeindebund Meißner Land zusammengeschlossen haben sich Anfang des Jahres die acht Kirchgemeinden in Lommatzsch, Dörschnitz-Striegnitz, Zehren, Zadel, Meißen-St. Afra, Meißen-Zscheila, Meißen-Johannes und Röhrsdorf; zu ihnen gehören 17 Kirchen und Kapellen; acht Gemeinden sind das Maximum für diese Form des Zusammenschlusses; jede Gemeinde bleibt darin rechtlich selbstständig und bildet einen eigenen Kirchenvorstand; alle Pfarrer und Mitarbeiter sind beim Kirchenbund angestellt; der Kirchgemeindebund bildet ebenfalls einen Vorstand, dem die Vorsitzenden der einzelnen Kirchenvorstände und deren Stellvertreter angehören; der Bund führt den gemeinsamen Haushalt; die derzeit sechs Pfarrstellen werden bis 2026 auf drei reduziert; Pfarramtsleiter ist Gerold Heinke, Pfarrer für Trinitatis Meißen-Zscheila, Meißen-Cölln und Zadel Broschüre: finanziert aus dem EU-Förderprogramm LEADER für die Lommatzscher Pflege; sie kostet nichts, man kann sich aber mit Spende bedanken; erhältlich ist sie in den einzelnen Kirchgemeinden, nachfragen im Pfarramt; per Post verschickt sie das Zentrum für Kultur/Geschichte, Dorfstr. 3, 01665 Niederjahna, E-Mail shb@zkg-dd.de, Versand kostet 5 Euro

Dass das auch bei den Protestanten einmal anders war, kann man unter B nachschlagen: bis ins 18. Jahrhundert war die Einzelbeichte üblich. Davon zeugt beispielsweise einer der seltenen Beichtstühle in der St. Martins-Kirche in Meißen, der 1683 dort aufgestellt wurde. Man kann’s unter M lesen.

Zurück zum Röhrsdorfer Taufengel. Der schwebt, an einem Seil hängend, unter der Kirchendecke. Vor der Taufe wird er von dort herabgelassen.

„Der schwebende Engel verdeutlicht, dass mit der Taufe Gott den Menschen seine Gnade schenkt und ein Stück Himmel zu den Menschen herabkommt“, lesen wir. Dieser hält in seinen Händen eine Schale, geformt wie eine Muschel. Zu der gibt es kein Stichwort. Die Muschel symbolisiert das Grab, aus dem der Mensch, wie Christen glauben, eines Tages auferstehen wird. Auch Pilger gaben sich einst damit zu erkennen, weshalb sie als Zeichen den Jakobsweg markiert.

Legenden und Wahrheiten

Geschaffen wurden solche Taufengel im 17. und 18. Jahrhundert. Diesen hier hat 1738 kein geringerer gestaltet als der Dresdner Hofbildhauermeister Johann Benjamin Thomae. Was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass der Bauherr der Kirche, Johann August von Ponickau, Besitzer des Ritterguts Klipphausen, Kammerherr beim Kurfürsten in Dresden war. Ein Pendler des 18. Jahrhundert gewissermaßen.

Unter B finden wir das Bockwener Sühnekreuz. Das steht an der Straße zwischen Reichenbach und Bockwen. Es erinnert, so wird erzählt, an einen Wettlauf in der Reformationszeit. Ein katholischer Geistlicher, Vertreter des alten Glaubens also, und ein evangelischer hatten sich um die Pfarrstelle in Naustadt (siehe N) beworben. Wer zuerst auf dem Marktplatz in Meißen (siehe M) ankommt, sollte sie bekommen. Der Katholik soll mit seinem Pferd an dieser Stelle zu Tode gestürzt sein.

Aber das ist nur Legende. Das tatsächliche Todesopfer war Johannes Snecker. Der verunglückte hier 1516, wenige Wochen, nachdem er als Pfarrer aus Kesselsdorf nach Naustadt gekommen war. Naustädter Konfirmanden haben das Sühnekreuz 2003 wieder aufgerichtet.

Dass dieses Buch entstand, hat mit den Veränderungen innerhalb der evangelischen Landeskirche zu tun. Weil die Zahl der Kirchgemeindemitglieder weiter sinkt, weniger Geld für Pfarrer, Gemeindepädagogen und Kantoren zur Verfügung steht, müssen sich die Gemeinden zu größeren Einheiten zusammenschließen. Anfang des Jahres haben das dort acht Gemeinden mit 17 Kirchen und Kapellen getan. Sie bilden nun den Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeindebund Meißner Land, eine neue Verwaltungseinheit. Die Broschüre soll innerhalb des Bundes „Interesse an den anderen Gemeinden wecken“, wie Gerold Heinke sagt, Pfarrer dreier Kirchen in und bei Meißen und Leiter des Gemeindebundes.

Von Tomas Gärtner