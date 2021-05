Ein Jahr beim Biobauern: Endlich können die Kartoffeln auf den Acker

Niederau

Es duftet nach frisch umgebrochener Erde am Ortsrand von Gröbern in der Gemeinde Niederau. Bio-Bauer Clemens Risse ackert aber gar nicht, sondern hat die Kartoffellegemaschine an einen seiner Traktoren angekuppelt und bringt Saatkartoffeln in die Erde. Mehrmals hat er das verschoben, weil entweder der Boden zu nass oder die Nächte noch zu frostig waren. Jetzt hat es endlich geklappt.

Fest und mehlig, früh und spät

„Eigentlich liegen wir noch gut in der Zeit, wir waren durch das zeitige Frühlingswetter der vergangenen Jahre nur verwöhnt“, sagt der Nebenerwerbslandwirt. In Jute-Säcken hat er die Saatkartoffeln gekauft. Vier Sorten baut er in diesem Jahr an: Agria, Belinda, Solara und Red Fantasy. Letztere fällt durch ihre rosafarbene Schale auf und erweckt den Eindruck, als sei diese Sorte extra als Hingucker für Marktstände gezüchtet worden. Diese Kartoffelsorte sei stabil im Ertrag und habe sich deshalb in seinem Bauerngut bewährt, sagt Clemens Risse. Verkaufsmarketing stecke nicht dahinter.

Clemens Risse bereitet die Kartoffeln für die Aussaat vor. Quelle: Lars Müller

Die Auswahl erklärt Clemens Risse so: „Wir haben für alle Geschmäcker etwas im Sortiment – festkochend, mehlig, frühe sowie späte und lange lagerfähige Kartoffeln.“ Auf einem halben Hektar kultiviert der 29-Jährige Kartoffeln. Der Ertrag von dieser Fläche entspreche der Menge, die erfahrungsgemäß ab Hof vermarktet wird. Schon Ende Juli erwartet der Bauer erste Frühkartoffeln. Den Kartoffelacker hat er gut vorbereitet, indem er die Winterbegrünung und den zuvor gestreuten Mist der eigenen Kühe untergepflügt hat.

Der junge Bauer startet den Traktor und bringt ihn in Position. Seine Freundin Romy Preibisch und seine Mutter Kerstin Risse, die Inhaberin des Betriebs, steigen auf die Kartoffellegemaschine. In zwei parallelen Reihen werden automatisch Furchen gezogen. Über ein Band kommen die Saatkartoffeln in immer gleichem Abstand in die Erde. Die beiden Frauen achten darauf, dass je Abstand immer eine Kartoffel über jedes der beiden Bänder in den Boden kommt. Angeschlagene oder faule Kartoffeln werden aussortiert, allerdings kommen diese bei qualitativ hochwertigem Saatgut kaum vor.

Beim Legen zieht die Maschine einen gleichmäßigen Damm, in dem die Kartoffeln bei steigenden Bodentemperaturen schnell keimen können. Ab zehn Grad Celsius kämen Kartoffeln so richtig in Schwung, sagt Bauer Clemens Risse. Die größere Tochter Helene schaut sich das Treiben entspannt vom Feldrand aus an, sammelt Steine und beobachtet Stare, die in der frischen Erde nach Insekten suchen. Für eine Dreijährige hat sie schon ziemlich gut im Blick, was auf dem Familienbauernhof so alles passiert und berichtet, wie die Kälber, jungen Hühner und Hähne wachsen, von den beiden Katzen und von den Ochsen, die auf der Weide stehen.

Zugegeben, so viel ländliche Idylle wirkt bei den vielen Berichten aus der Agrarindustrie mit Massentierhaltung, Monokulturen und Glyphosatspritzerei wie aus der Zeit gefallen – möglicherweise aber gar nicht nach hinten in die Geschichte beschwerlicher Landwirtschaft, sondern nach vorn, in eine Zukunft mit Blick auf Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz.

Zumindest scheint das Konzept von Bio-Bauer Clemens Risse immer mehr Anhänger zu finden. Kunden kämen inzwischen sogar aus Dresden und Brandenburg ins Meißner Land, um bei ihm biologisch produzierte Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Eier oder Fleisch aus der Region zu kaufen, berichtet er. Diese Verbraucher sind zugleich bereit und auch dazu in der Lage, für ihre Lebensmittel tiefer in die Tasche zu greifen, als etwa Supermarktkunden auf Schnäppchensuche.

