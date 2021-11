Niederau

Die Mittagssonne hat das Quecksilber noch einmal auf locker 15 Grad Celsius klettern lassen. Der frische Wind aus West, der hartnäckige Dunst über dem Elbtal und das bunte Laub der Blätter an den Bäumen am Feldrand weisen aber untrüglich auf den Herbst hin. Die kleinen Roggenpflänzchen, wenige Zentimeter hoch, verbreiten hingegen mit ihrem frischen Grün beinahe März-Stimmung.

Bio-Bauer Clemens Risse hat einen Teil seines Ackers im Niederauer Ortsteil Gröbern vor wenigen Wochen bestellt. Wo in diesem Jahr Kartoffeln und Grannenweizen geerntet wurden, hat nun der Roggen gekeimt.

Sturm „Ignatz“ hat auch Roggenpflanzen zugesetzt

Für Laien kaum zu glauben, aber Sturm „Ignatz“ hat auch den kleinen Roggenpflänzchen zugesetzt. Bio-Bauer Clemens Risse zupft ein Blättchen und hält es ins Sonnenlicht. „Schau mal, es sieht beinahe aus wie sandgestrahlt“, sagt der 29-Jährige. Das komme davon, dass der Sturm feine Erde mit hoher Geschwindigkeit über die Felder geweht hat.

Im Bauernhof der Risses werden die Möhren frisch für den Verkauf geerntet, solange es die Witterung zulässt und allzu strenger Frost ausbleibt. Quelle: Lars Müller

Aber die kleinen Pflänzchen haben sich berappelt und treiben neue Blättchen. Bauer Risse zieht ein Pflänzchen und schaut nach den Wurzeln: „Alles bestens“, sagt er. Auch Wintererbsen als Hühnerfutter hat er schon ausgesät. Nun wartet der Winterweizen noch auf die Aussaat.

Diese schiebt der Bauer schon eine Weile vor sich her. „Ich will eigentlich noch einmal Regen abwarten.“ Dennoch bereitet er die Fläche schon vor. Am Traktor hängt deshalb ein Grubber. „Komm, fahre mal eine Runde mit“, sagt er und klappt den Notsitz im Traktor herunter.

Vitales Bodenleben wichtig

Sanft schaukelt das Gespann übers Feld. Der Bauer schaut abwechselnd nach vorn und hinten. Ein Blick über den Grubber beweist, es ist staubtrocken. Zuvor diente diese Fläche einige Jahre als Weide für seine Rinder. Wer genau hinschaut, erkennt noch die umgebrochenen Grasbüschel. Nach einigen Runden auf dem Acker bricht der Bauer das Grubbern für diesen Tag ab. Die Technik komme nicht tief genug in den Boden, sagt er und steigt vom Traktor.

Clemens Risse zeigt auf der Nachbarfläche eine Grüneinsaat, die im Winter als Zwischenfrucht dient und den Boden für die Kartoffeln im nächsten Jahr vorbereitet. Phacelia blüht noch Anfang November blauviolett und üppig wie im Sommer. Bienen und Schmetterlinge laben sich auf den Blüten. Winterraps und hüfthohe Sonnenblumen setzen leuchtend gelbe Farbtupfer, auch Buchweizen, einige Haferähren und wenige Kornblumen-Blüten sind zu finden.

Risse überlegt, ob er noch mal seine Rinder diese Fläche abweiden lässt. Wichtig ist dem Bauern aber nicht nur das, was auf den ersten Blick zu sehen ist: Ihm geht es auch um ein vitales Bodenleben. Deshalb zieht er eine Phacelia-Pflanze samt Wurzelwerk heraus und ist sichtlich begeistert von den Regenwürmern, die sich dicht unter Oberfläche wohlfühlen.

Möhren auf Bestellung frisch geerntet

Für den Hofverkauf nimmt Risse gleich noch Möhren mit. Die werden immer auf Bestellung frisch geerntet – während die Kartoffeln schon im September vom Feld geholt wurden und nun dunkel und kühl auf dem Hof lagern.

Buchweizen hat der Bauer Ende Oktober gedroschen. Das Aussäen des Weizens hat er dennoch für die nächsten Tage nicht ganz aufgegeben.

Am Wochenende wechselt er den Grubber am Traktor gegen die Drillmaschine. Auf einem anderen seiner Felder hat der Boden eine andere Struktur und ist feuchter. In den Saatguttank füllt Clemens Risse Dinkelkörner. Die Drillmaschine wird nun auf die passende Saatmenge eingestellt. Dabei werden das sogenannte Tausendkorngewicht, die Körner pro Quadratmeter und die Keimfähigkeit berücksichtigt, erklärt er.

20 Saatreihen im Abstand von jeweils 15 Zentimeter, die sich schnurgerade über das Feld ziehen, schafft die Maschine. Für Risse ist an diesem Tag erst Feierabend, als es schon dunkel ist. Sobald es geregnet hat und der Acker wieder befahrbar ist, wird er sich an die Aussaat des Weizens machen.

Von Lars Müller