Ein Jahr beim Bio-Bauern: Wie Mist aus Kuhhörnern den Boden beleben soll

Niederau

Schwalben ziehen ihre Kreise über dem Hof von Bio-Bauer Clemens Risse in Gröbern in der Gemeinde Niederau bei Meißen. Sie haben neue Nester an den Balken im offenen Kuhstall gebaut und welche aus dem Vorjahr ausgebessert. Die Stare im Spitzboden, die über eine Lüftung am Giebel einfliegen, haben längst Küken zu versorgen.

Manche hielten das für Hokuspokus

Was Clemens Risse derweil im Hof treibt, sieht es etwas ungewöhnlich aus. Er löst eine faustgroße Kugel Kuhmist in einem großen Bottich mit Regenwasser auf. „Hornmist ist ein Spritzpräparat“, sagt der Bauer. Es dient dazu, die Bodenvitalität im Rahmen eines natürlichen Hofkreislaufes zu erhalten. Eine Mistkugel reiche für etwa zehn Hektar, sagt er. Eine homöopathische Dosis also? Risse bejaht. Das reiche für mikrobielle und mykotische Aktivitäten im Boden.

Aber was ist Hornmist? Im Herbst werden Kuhfladen in Rinderhörner von geschlachteten Tieren gestopft und dann für ein halbes Jahr im Boden eingegraben. Hörner zögen die kosmische Energie an und würden sie im Winter – wenn sich das Leben in der Natur in eine Ruhephase zurückgezogen hat – an den Mist weitergeben. Dieser Mist riecht nun im Frühjahr auch nicht mehr nach Mist, sondern erinnert an fruchtbaren Humus oder Waldboden.

Clemens Risse beruft sich auf die Lehren von Rudolf Steiner (1861–1925), den Begründer der Anthroposophie. Steiners Erkenntnisse kommen in der biodynamischen Landwirtschaft, der höchsten Form des biologischen Landbaus, zum Tragen. Der 29-Jährige räumt ein, dass etliche Menschen dieser Philosophie nicht folgen können, andere nicht wollen. Manche hielten auch alles für Hokuspokus. Und konventionell arbeitende Landwirte würden den viel zu hohen Aufwand scheuen.

Mist wird im Herbst in Kuhhörner eingegraben und im Frühjahr wieder ausgebuddelt. Danach wird der Hornmist aufgelöst und die Spritzbrühe ausgebracht. Quelle: Lars Müller

Kuhhorn-Graben im jährlichen Wechsel

Clemens Risse ist aber vom Nutzen seines Tuns überzeugt, orientiert sich auch an Mondphasen. Seine gesunden Tiere und Ackerkulturen sieht er als Beweis. Pflanzenschutz bedeutet für ihn, seine Pflanzen von vornherein zu stärken und nicht später mit synthetischen Mitteln Schädlinge zu bekämpfen. Die Bauern des Demeter-Erzeugerverbandes in der Region würden im jährlichen Wechsel die gefüllten Kuhhörner immer gemeinsam auf einem anderen Hof im September ein- und im April wieder ausgraben. Das helfe beim Erfahrungsaustausch und stärke den Zusammenhalt.

Zum Einsatz kommen auch noch Schafgarbenblüten aus der Hirschblase, Kamillenblüten im Rinderdarm, Eichenrinde in Tierschädeln, Löwenzahn in Rindergekröse, Brennnesselpräparate und ein Baldrianauszug. Diese – mit Ausnahme von Brennnessel und Baldrian – ebenfalls zuvor eingegrabenen Mittel werden auch in homöopathischen Dosen auf die Einstreu im Stall oder auf Mist und Kompost aufgebracht und gelangen auf diesem Weg später aufs Feld.

Immunstärkung für Boden und Tiere

Alle Mittel haben unterschiedliche Funktionen zur Bodenverbesserung. „Das ist so, wie wenn du bei Magenproblemen, Erkältungen oder beispielsweise Kreislaufbeschwerden verschiedene pflanzliche Mittel einnehmen würdest oder Obst und Gemüse zur Immunstärkung isst“, erklärt Clemens Risse.

Eigentlich sitzt dem Bauern schon wieder die Zeit im Nacken. „Ich muss jetzt noch auf den Kartoffelacker, um schon jetzt keimenden Ackerpflanzen maschinell zu Leibe zur rücken, bevor die ersten Kartoffelblätter durch die Erde kommen.“ Biodynamische Landwirtschaft bedeutet auch Mehraufwand für den Bauern. Synthetische Hilfsmittel, wie Herbizide oder Pestizide, sind für diese Art naturnaher Bewirtschaftung tabu.

Von Lars Müller