Ein Jahr beim Bio-Bauern: Juni ist der Heumonat

Niederau

Ein Duft nach frischem Heu über den Wiesen in der Nassau bei Meißen weckt Kindheitserinnerung ans Landleben. Doch nirgendwo in den knorrigen Bäumen einer kleinen Streuobstwiese hängt ein Holzrechen zum Heuwenden nach der Schule. Ein Rechen wäre auch wirklich zu klein für die große Fläche. Bio-Bauer Clemens Risse aus Gröbern fährt mit dem Traktor vor, an dem ein mechanischer Heuwender hängt. „Komm, steig’ ein und fahr’ eine Runde mit“, meint der Landwirt.

Hoffnung auf trockenes Wetter

Recht gemächlich geht die Fahrt über die vor zwei Tagen gemähte Wiese, auf der das geschnittene Gras ausgebreitet in der Sonne liegt und trocknet. Der Traktor federt kleine Unebenheiten gut ab. „Morgen will ich das Heu möglichst einfahren“, sagt der Nebenerwerbslandwirt. In diesen Tagen schaut er noch häufiger auf seine Wetter-App im Handy, denn einen Gewitterguss auf dem fast trockenen Heu kann er gar nicht gebrauchen. Der Juni ist traditionell der Heumonat. In diesem Jahr plant Clemens Risse, auf insgesamt 25 Hektar Heu zu machen. Der Vorrat des Winterfutters für die Kühe sei durch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre in dem Familienbetrieb fast aufgebraucht. Das feuchte und kühle Frühjahr 2021 habe das Gras aber gut wachsen lassen, was auf reichlich Ertrag schließen lasse.

In der Nassau unterhalb von Gröbern wendet Clemens Risse das erste Heu dieses Jahres. Quelle: Lars Müller

„Vor der Mahd in diesem Jahr haben wir mit einer Drohne vom Nachbarn nach Rehkitzen im hohen Gras gesucht“, berichtet der 29-Jährige. Die kleinen Rehe vertrauen auf ihre Tarnung, laufen nicht weg und können so schnell Opfer der Landwirtschaftsmaschinen werden. In diesem Jahr hatte bisher aber keine Rehmutter ihren Nachwuchs abgelegt. Lediglich drei Feldhasen hatten Deckung gesucht. „Sie flüchten aber rechtzeitig vor dem herannahenden Mähwerk“, weiß der Bauer.

Störche auf Mäusefang

Von seinem Traktor aus hat Clemens Risse sein Heimatdorf Gröbern auf der kleinen Anhöhe im Blick, der Kirchturm ist eine Landmarke. Gleichzeitig dreht er sich oft um, um zu kontrollieren, ob der Heuwender richtig arbeitet. In etwas Abstand zu seinem landwirtschaftlichen Gespann warten drei Weißstörche darauf, vielleicht eine aufgeschreckte Maus abstauben können. „Direkt nach der Mahd haben sie meistens mehr Glück“, sagt der Bauer. Dann würden sie oft direkt hinter dem Traktor her schreiten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meist wendet der Bauer das Heu einmal am Tag. Nach drei oder vier Tagen mit trockenem Wetter hängt er den Schwader an den Traktor, der das Heu zu Schwanden zusammensammelt. Das erinnert optisch ein wenig an das Stroh, was hinten aus einem Mähdrescher herausfällt und danach gepresst wird. Seine Heuballen lässt Bauer Risse von einem befreundeten Landwirt pressen. „Es muss dann alles recht schnell gehen, damit nichts mehr nass wird.“ Und tatsächlich standen schon am nächsten Wochenende drei Anhänger mit Heuballen im Hof – noch vor den Gewittern. In der Scheune werden die Heuballen als Wintervorrat für die Kühe luftig gelagert. Dazu müssen sie absolut trocken sein, sonst könnten sie solche Hitze entwickeln, dass sie sich selbst entzünden.

Natürlich kann Clemens Risse – aufgewachsen auf dem Bauernhof – auch mit der Sense das Gras hauen. Aber nötig sei das nur noch auf kleinen Flächen in unwegsamem Gelände oder zum Setzen eines Weidezauns. Bis zum nächsten Heueinsatz wartet er eine trockene und stabile Wetterlage ab. Ob er danach im späteren Sommer auch noch einmal das Gras mäht und Grummet – wie Heu des zweiten Schnitts genannt wird – einbringt, will Clemens Risse später entscheiden. Zunächst muss er die Ausbeute des ersten Schnitts abwarten und dann auch sehen, wie gut das Wetter im Sommer das Gras noch einmal wachsen lässt.

Von Lars Müller