Ein Jahr beim Bio-Bauern: Jetzt wird die Technik winterfest gemacht

Gröbern

Ein eisiger Wind weht aus dem Elbtal über die Nassau herüber. Am Horizont thronen auf der einen Seite die Meißner Albrechtsburg und der Dom auf dem Burgberg, auf der anderen Seite ist zwischen den kahlen Laubbäumen ein Personenzug auf seinem Weg von Dresden nach Leipzig auszumachen. Es gibt gerade gemütlichere Plätze als das Feld am Rande der Ortschaft Gröbern in der Gemeinde Niederau. Es nützt nichts, ein Landwirt muss bei jedem Wetter raus. Bio-Bauer Clemens Risse würde auch nie klagen, schon gar nicht übers Wetter.

Mutterkühe, Fersen und Kälber bleiben noch draußen

Er muss am ersten Adventswochenende den Weidezaun abbauen und dazu den dünnen Draht aufrollen, der unter Strom steht, wenn dort die Rinder weiden. „Vor wenigen Tagen haben sich hier die Ochsen und der Bulle noch an der Zwischenfrucht auf dem Acker gütlich getan“, sagt der Bauer. Jetzt ist die aufgegangene Einsaat zur Bodenverbesserung abgefressen, die Tiere sind inzwischen auf den Hof getrieben. Dort stehen sie auf Stroh in einem offenen Unterstand und bekommen ihr Futter „serviert“. Clemens Risse kippt noch die Tränke auf dem Feld, das kurzzeitig Weide war, aus. Auf dem Wasser hatte sich schon eine dünne Eisschicht gebildet.

Sind denn schon alle Rinder auf dem Hof? Der Bauern verneint. Die Mutterkühe, Fersen und Kälber stehen noch auf entfernteren Weiden und sollen erst Weihnachten hin in den Stall geholt werden – wenn das Wetter bis dahin nicht allzu winterlich wird.

Die Feldarbeit ist seit Ende November erledigt: Die letzten Möhren sind geerntet, das Wintergetreide ist gesät. Seine Technik hat Bauer Risse winterfest gemacht. Mit einem Hochdruckreiniger hat er auf dem Hof Erde von Pflug, Grubber, Drillmaschine und Co. abgespritzt, hier und da geölt und gefettet, damit nichts einrostet. Die Traktoren werden auf einem Waschplatz gereinigt.

2022 soll ein Hofladen öffnen

Vor wenigen Wochen hat der Familienbauernhof zwei Rinder schlachten lassen. Nun ist das Fleisch soweit, dass es vermarktet werden kann. Das erfolgt überwiegend ab Hof: Stammkunden bekommen eine Liste mit dem aktuellen Angebot geschickt, vereinbaren Termine und holen sich ihr Fleisch ab. Die Rinder hat ein Fleischer zuvor schon fachmännisch fertig zerlegt, portioniert und in Folie vakuumverpackt. Auch Knacker, Salami und Wiener gibt es.

Fleisch und Wurst von den eigenen Rindern vermarktet der Bio-Bauernhof Risse direkt ab Hof. Die vakuumierte Ware wird vorbestellt und abgeholt. Quelle: Lars Müller

Wurst und Fleisch in Folie scheinen auf den ersten Blick nicht unbedingt zu einem Bio-Bauernhof zu passen. Allerdings hat das Konzept mehrere Vorteile: Die Frischware ist hygienisch verpackt und reift in der Kühlzelle im Vakuum weiter. „Dabei bleibt der ursprüngliche Geschmack erhalten“, erklärt Clemens Risse. Kunden können nach der Reifezeit ihre Waren auch unkompliziert fix und fertig einfrieren, wenn sie das Fleisch nicht sofort zubereiten.

Die Risses planen, voraussichtlich im kommenden Jahr auf ihrem Bauernhof in Gröbern einen richtigen Hofladen einzurichten. Dann können ihre Produkte und weitere Bio-Waren zu festen Öffnungszeiten angeboten werden. „Bis dahin sind noch einige Umbauarbeiten nötig“, sagt Clemens Risse. Das alles plant er neben seiner eigentlichen Arbeit als Bauer. Langweile, das steht fest, droht ihm auch im Winter keine.

Von Lars Müller