Ein Jahr beim Bio-Bauern: Dresdner Grundschüler lernen das Landleben kennen

Gröbern

Feiner Dunst liegt über der Nassau zwischen Niederau und Meißen. Die breite nasse Aue, durch die einst die Elbe floss, macht ihrem Namen an diesem Morgen alle Ehre. Die Natur scheint indes noch nicht genau zu wissen, ob sie schon von Spätsommer auf Herbst wechseln soll. Auf dem Kartoffelacker des Bio-Bauernhofs der Familie Risse in Gröbern geht es an diesem Vormittag ungewöhnlich turbulent zu. Mehr als 20 Schüler der 8. Grundschule aus Dresden-Pieschen sind zu Gast.

Auf Tuchfühlung mit dem Federvieh

Organisiert hat die Bauernhoffahrt die Sarah-Wiener-Stiftung – und wer auf dem Bauernhof „zu Gast ist“, soll natürlich auch das Landleben kennenlernen und ruhig ein wenig mit anpacken. Landwirt Clemens Risse, der sein ganzes Leben auf dem Dorf verbracht hat, ist gespannt, wie der Tag mit den echten Stadtkindern so wird. Zum Eingewöhnen gehen die Mädchen und Jungen erst einmal auf Tuchfühlung mit dem Federvieh – viele Hühner und einige Puten, die sich der 29-Jährige privat hält, gibt es auf dem Familienbauernhof. Einige der Dresdner Grundschüler waren lebendigen Hühner noch nie so nah, kennen Geflügel nur gerupft, ausgenommen und zubereitungsfertig aus dem Supermarkt.

Genau dort will auch die Stiftung der Köchin, Unternehmerin und Po­litikerin Sarah Wiener ansetzen: Bewusste Ernährung, gesunde Lebensmittel, deren Herkunft und die Erzeuger, also die Landwirte, sollen den Mädchen und Jungen in lockerer Atmosphäre näher gebracht werden. Zugleich kann das Erlebnis bei den Kindern auch Wertschätzung für die Arbeit der Bio-Bauern fördern – wenn sie erleben, dass beispielsweise die Kartoffeln nicht allein vom Acker in den Kochtopf wandern.

Manche Kinder haben schon selbst Gemüse gezogen

Lehrerin Elke Hofmann weiß, dass einige ihrer Schützlinge noch nie so richtig auf dem Dorf waren oder gar auf einem Acker gestanden haben. Immerhin gibt es aber einen Schulgarten in Pieschen, ergänzt Hortnerin Elke Haufe. Die Kinder haben also schon selbst Gemüse gezogen und Insekten aus nächster Nähe auf Blumen beobachtet.

Die beiden Pädagoginnen sehen die Sache ziemlich locker und lassen den Kids viel Freiraum zum Entdecken auf dem Feld. Berührungsängste mit dem Landleben gibt es augenscheinlich keine. Ein Schüler schnappt sich mit geübtem Griff ei­ne Hacke und will sich gleich auf dem Acker nützlich machen. Der Junge erzählt, dass seine Eltern bei einem Gemeinschaftsgarten in Dresden mitmachen und er oft dabei sein darf.

Mit einer Schleuder holt Bio-Bauer Clemens Risse die Kartoffeln aus der Erde. Danach werden sie aufgesammelt. Quelle: Lars Müller

Bio-Bauer Clemens Risse hat un­terdessen eine Reihe Kartoffeln mit Traktor und Schleuder gerodet. Die Kinder sollen nun die Knollen aufsammeln. Einige von ihnen genießen sichtlich das Wühlen in der feuchten Erde, der man trotz ihres Sandanteils noch den Regen zurückliegender Tage anmerkt. Andere sind anfangs zurückhaltender und haben offenbar auch Sorge, sich allzu schmutzig zu machen. Über von den Launen der Natur lustig geformte Kartoffeln, die jeder Norm widersprechen und deshalb so nicht im konventionellen Handel zu finden sind, wird das Interesse der Kids schnell geweckt.

Romy Preibisch, die Lebensgefährtin des Bauern, hat den Traktor geholt und die Kinder kippen mit ihr gemeinsam ihre gesammelten Kartoffeln vorsichtig in die angehängte Mulde. Natürlich wird der Bauer später noch einmal auf den Acker gehen und einzelne übersehene Kartoffeln aufsammeln müssen.

So nah wie bei Bio-Bauer Clemens Risse kommen Stadtkinder nicht oft an echte Hühner heran. Quelle: Lars Müller

Vom Acker in den Mund

Nun geht es aber erst einmal zurück auf den Bauernhof. Nach einem Abstecher zu den Bullen und Ochsen – mit Abstand hinter dem Weidezaun natürlich – wird das Mittagessen gemeinsam zubereitet. Schließlich lautet das Motto: „Vom Acker in den Mund.“ Das würde natürlich ziemlich zwischen den Zähnen knirschen und gar nicht schmecken. Also müssen die Kartoffeln gewaschen und geschnitten werden, bevor sie in zwei großen Kesseln über offenem Feuer gekocht werden können. In der Zwischenzeit bereiten die Kinder selbst Kräuterquark und Tzatziki mit Zutaten aus dem Bauerngarten zu.

Für drei Gruppen nehmen sich Romy Preibisch und Clemens Risse in diesem September Zeit. „Es ist auch für uns eine Premiere“, sagen sie. „Wir wollen aber auch zukünftig Kindern und auch ihren Eltern zeigen, wo die Kartoffeln herkommen und wie Rinder artgerecht auf der Weide gehalten werden.“ Nur so könne Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln geschaffen werden, sind sie überzeugt. Dass einiges an Arbeit nötig ist, bevor die Kartoffeln im Netz im Supermarkt liegen, das haben die Dresdner Grundschüler bei ihrer Landpartie erfahren – und auch gelernt, dass das Dorfleben ziemlich spannend und gar nicht langweilig ist.

