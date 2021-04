Ein Jahr beim Bio-Bauern: Die Feldarbeit im April beginnt mit Mist

Niederau

An diesem sonnigen Frühlingsnachmittag weht ein Hauch sprichwörtlicher Landluft über die Felder bei Gröbern, einem Ortsteil von Niederau. Landwirt Clemens Risse hat den Miststreuer an seinen Traktor gehängt und düngt nun ein Feld, auf dem Winterweizen aufgegangen ist. „Der Mist stammt ausschließlich von den eigenen Rindern“, erklärt der Biobauer. Synthetischen Dünger setzt er nicht ein, auch keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Immerhin ist der Biobauernhof nach strengen Demeter-Richtlinien zertifiziert.

Allerdings gibt es noch eine weitere Art zu düngen: Und das sind Kleegras und sogenannte Zwischenfrüchte, welche in der wechselnden Fruchtfolge der Äcker eingeplant sind. „Bis zu fünf Jahre darf das Ackerfutter oder Ackergras als Bienenweide und Heulieferant dienen“, so der Nebenerwerbsbauer. Danach werden die Stichstoffsammler untergepflügt, und die Fläche wird als Ackerland genutzt. Die althergebrachte Methode erinnert ein wenig an die Dreifelder-Wirtschaft aus dem Geschichtsunterricht, die einst den Bauern zur Sesshaftigkeit verholfen hat und sich im naturnahen Landbau noch immer bewährt.

Die Natur erwacht

Bei seinen Runden mit dem Dungstreuer über den leicht hügeligen Acker kann Risse einen weiten Blick über die Nassau genießen – ein breites Tal zwischen Niederau und Meißen, durch das einst die Urelbe geflossen ist. Vom Traktor aus sind der Boselfelsen im Meißner Spaargebirge und die Doppeltürme des Meißner Doms auf dem Burgberg zu erkennen, auch die Wälder der linkselbischen Täler schälen sich am Horizont aus dem Dunst. Als er sein Gefährt gewendet hat und zurück zum Mistlager am Feldrand fährt, hat er den Kirchturm seines Heimatdorfs Gröbern in strahlendem Sonnenlicht vor sich. Über dem Feld kreist ein Milan, eine Krähe folgt dem Traktor und sucht im frisch gestreuten Mist nach Leckerbissen.

Der Bauer genießt diese Arbeit sichtlich. Seit die kalten Märztage vorüber sind, erwacht die Natur – und auch den Bauern zieht es wieder häufiger vom Hof auf seine Äcker. Sein Wintergetreide hat den Frost unter der dünnen Schnee­decke gut überstanden und zeigt sich in saftigem Grün.

Bio-Bauer Clemens Risse lädt Dung seiner Kühe auf den Miststreuer. Quelle: Lars Müller

Bevor er mit einem Radlader die nächste Fuhre Mist in den Streuanhänger befördert, schaut er sich den Boden noch einmal genauer an. Das Erdreich ist sandig-lehmig und wirkt so, als würde jetzt nach der Schneeschmelze noch etwas Regen nicht schaden. In den nächsten Tagen pflügt Risse weitere Hektar Acker, um Möhren zu säen und Kartoffeln zu legen.

Die Ernte im Herbst wird direkt vermarktet – wie die Hühner, Hähnchen, Eier und Rinder auch. Vor einigen Tagen wurden wieder zwei Kühe bei einem Fleischer geschlachtet. Risses Freundin Romy hat Stammkunden angeschrieben und eine Angebotsliste geschickt. Nun haben diese sich angemeldet, um ihr bestelltes und abgepacktes Fleisch am Bauernhof abzuholen.

Clemens Risse plant unterdessen schon die nächsten Arbeitstage: „Dann werden die Wiesen gestriegelt“, wie er es nennt. Es werden also die Viehweiden quasi aus dem Winterschlaf geweckt, die Halme gelüftet und der Boden leicht aufgerissen. Würde er diese Arbeit auf einem Rasen in einer Reihenhaussiedlung verrichten, würde man es vermutlich als Vertikutieren bezeichnen – auf dem Feld ist das alles eben etwas rustikaler, mit einem zinkenbewehrten Striegel am Traktor. Wann genau die Rinder wieder auf die Weiden dürfen, bestimmt die Witterung. „Die Ochsen werden die ersten sein“, kündigt der Biobauer an.

Von Lars Müller