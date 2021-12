Eigentumswohnungen in Pirna: Die neuen Sandsteingärten stehen im Rohbau

Pirna

Das gegenwärtig größte Wohnungsbauprojekt in Pirna – die Sandsteingärten – nimmt Gestalt an. Die Rohbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Das neue Wohnquartier, das unweit des Zentralen Omnibus-Bahnhofes gebaut wird, entsteht auf einem ehemaligen Industriestandort. Bis 2015 hatten auf dem 18 746 m² großen Areal an der Siegfried-Rädel-Straße die Sächsischen Sandsteinwerke produziert.

Vier Gartenvillen, vier Parkvillen und zwei Stadtvillen

Im Dezember 2020 starteten die Bauarbeiten. Inzwischen sind die meisten Rohbauten der Stadthausvillen in die Höhe gewachsen. Das ehrgeizige Ziel: Im Spätsommer bzw. spätestens im Herbst 2022 sollen die ersten der insgesamt elf villenartigen Häuser bezugsfertig sein, mit Jahresende alle. In vier Gartenvillen, vier Parkvillen und zwei Stadtvillen entstehen insgesamt 68 Eigentumswohnungen. Hinzu kommen zwei gekoppelte Villen als Komplex mit 39 Wohnungen für ein Betreutes Wohnen.

In den Häusern stecken rund 860 Tonnen Bewehrungsstahl umhüllt von 6800 Kubikmeter Beton, berichtet Falk Heinze. Er ist Chef der mit den Erschließungs-, Erd- und Rohbauarbeiten betrauten Heidenauer Karl Köhler Bauunternehmung. Falk Heinze gehört mit Sven Vater, Geschäftsführer der Geva-Unternehmensgruppe, Mario Kretzschmar von der Kretzschmar Bodentechnik GmbH Dresden sowie Annette Katrin Seidel zu den Gesellschaftern der VKSH GmbH & Co. KG, die für das Großprojekt gegründet wurde. Die Entwürfe für das Wohnquartier stammen von dem Pirnaer Architekten Uwe Seidel. Er spricht von klaren Symmetrieachsen und einer symmetrischen Formsprache mit Betonungen, wie Gesimsen, Fensterläden, Gewänden, Vordächern und Eingangszonen – angelehnt an die Bäderarchitektur. Zudem werde die hochwertige Wohnanlage durch eine große parkähnliche Gartenanlage aufgewertet.

Visualisierungen der Wohnanlage "Sandsteingärten" in Pirna. Quelle: www.seidelstudios.de

Laut der Investorengruppe, die eigenen Angaben zufolge rund 35 Millionen Euro in den Wohnpark steckt, sei der Bauverzug nur gering. Wie andere Projekte sei auch dieses von Material- und Personalengpässen nicht verschont geblieben. So habe es beispielsweise Schwierigkeiten gegeben, Stahl oder Stahlbetondecken zu bekommen. Aufgrund der Coronapandemie müsste die Baustelle täglich mit 10 bis 20 Prozent weniger Personal auskommen, berichtet Bauherr Sven Vater.

Schutz vor der Gottleuba bei Hochwasser

Das Grundstück liegt im Überflutungsgebiet der Elbe und der Gottleuba. Laut Hochwasserschutzkonzept der Landestalsperrenverwaltung (LTV) für das Gebiet der Stadt Pirna aus dem 2004 sollte auf diesem Areal in Richtung Heidenau ein Überflutungskanal entstehen. Das ist vom Tisch. Jetzt wurde, um dort bauen zu können, aus Gründen des Hochwasserschutzes die Mauer der Gottleuba abgerissen und eine Uferböschung geschaffen. Durch eine dadurch vergrößerte Retentionsfläche könne auch eine größere Wassermenge schneller abfließen, sagt Architekt Uwe Seidel.

Er beteuert, dass Berechnungen zufolge die Wohnungen bei einer großen Jahrhundert-Flut wie der im Jahre 2002 nicht unter Wasser stehen. Sollte es doch wieder zu einem derartigen Ereignis kommen, würden die aus wasserundurchlässigem Beton gebauten Gründungsbauten langsam geflutet. Wenn das Hochwasser zurückgeht, würde es in die Gottleuba gepumpt werden. Das sei alles ganz normal: „Bauen im Hochwasser“, sagt der Architekt.

Von Daniel Förster