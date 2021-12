Radebeul

Es ist neun Jahre her, dass Gabriele Madaus in den Ruhestand ging. Sie hatte viele Jahre bei der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen als Koordinatorin gearbeitet und da u.a. Aktionen in Kitas und Schulen mit insgesamt 800 beteiligten Zahnärzten organisiert. Während dieser Tätigkeit lernte sie immer wieder soziale Brennpunkte kennen. Die ließen sie nicht mehr los. Gabriele Madaus wollte sich für sozial Schwächere einsetzen.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand war für sie klar, dass dieses Ende gleichzeitig eine Chance ist. Eine Chance, sich etwas Neuem zu widmen. Heute engagiert sich die 72-Jährige beim „Kinderkreis Natur, Heimat und Gesundheit“ der Kinderarche Sachsen in Radebeul.

„Ich will nicht auf der Stelle treten“

„Mir war es wichtig, nicht den ganzen Tag zu Hause zu sitzen“, sagt die Rentnerin. „Ich will nicht auf der Stelle treten.“ Über eine Freiwilligenagentur suchte sie nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, zunächst in einem Hort. Anschließend probierte sich Gabriele Madaus in der Kontakt- und Beratungsstelle aus. Als die im Jahr 2016 schließen musste, stand sie erneut vor der Entscheidung, in welchem Bereich sie sich engagieren will. Die Freiwilligenagentur empfahl ihr schließlich den „Kinderkreis Natur, Heimat und Gesundheit“ der Kinderarche Sachsen e.V. in Radebeul. Anfangs war sie skeptisch. „Na ja, ich wollte es versuchen. Aber Kinder waren nicht so mein Ding“, erinnert sich Gabriele Madaus zurück.

Darüber kann sie heute nur noch lachen und gleichzeitig den Kopf schütteln. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so viel Spaß daran habe“, sagt die 72-Jährige. Jeden Dienstag trifft man sie im Kinderkreis in Radebeul an. Sie hilft den Kindern beim An- und Ausziehen, unterstützt die Erzieher und begleitet die Vorschularbeit. Vor allem bei Ausflügen und Aktionen ist eine zweite Begleitperson eine Erleichterung, sagt Erzieherin Norit Nickol-Koch. Sie ist für die Vorschularbeit in der Radebeuler Kita verantwortlich. „Inzwischen verstehen wir uns ohne Worte“, sagt sie über die Ehrenamtlerin, „und können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen.“

Mehr als nur eine Mitläuferin für die Kita in Radebeul

Gabriele Madaus bringt auch eigene Ideen ein. Das schätzen die Kita-Mitarbeiterinnen an ihr. Etwa bei einem Ausflug in den Lößnitzgrund: Die Ehrenamtlerin lief die Route im Vorfeld mit ihrem Mann ab und fotografierte markante Stellen, die die Kinder auf ihrer Wanderung wiederfinden sollten. „Ich wusste, dass sie sonst die ganze Zeit nur rennen“, sagt Gabriele Madaus. So konzentrierten sich die Kinder auf das Bilderrätsel, anstatt draufloszustürmen.

Auch heute staunt die Ehrenamtlerin noch, wenn sie an den Ausflug zurückdenkt. „Wir hatten Rast an der Hoflößnitz gemacht. Dann wollten die Kinder noch die Spitzhaustreppen hoch“, erzählt Gabriele Madaus. Sie hatte es ihnen nicht zugetraut nach der langen Wanderung. Und doch flitzten die Kinder die Treppe hoch. Das habe sie sehr beeindruckt, sagt sie.

Solche Überraschungsmomente, die Ideen und Geschichten, die ihr die Kinder anvertrauen, die Entwicklung, die sie miterleben darf – all das sind Erlebnisse, die Gabriele Madaus nicht mehr missen möchte. „Das ist eine Bereicherung und hält mich selber jung“, sagt die 72-Jährige.

Viele Aktionen der Kita in Radebeul wären ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht möglich gewesen. „Ich kann nicht alleine mit 15 oder 20 Vorschülern mit der Straßenbahn ins Hygienemuseum nach Dresden fahren“, sagt Einrichtungsleiterin Birgit Prochno. Dem Engagement von Gabriele Madaus ist es zu danken, dass keine zweite Kollegin aus der Gruppe mitfahren muss. Die Einrichtungsleiterin ergänzt: „Die zusätzliche Hilfe ist so wertvoll und wichtig.“

Von Sabrina Lösch