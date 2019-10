E-Reader aus Radebeul – Pocketbook legt ordentlich zu

Radebeul

2019 wird ein Rekordjahr für Pocketbook. Das meint zumindest Enrico Müller, Geschäftsführer der Radebeuler Vertriebszentrale des multinationalen E-Reader-Herstellers. Man peile in diesem Jahr die Marke 200 000 verkaufter Geräte an, sagt Müller. „Das wäre eine Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Und für den nach einem ersten Hype um 2012/13 eigentlich stabilen Markt für elektronische Lesegeräte ein fabelhaftes Ergebnis.

Seit mehr als acht Jahren organisiert das ursprünglich in der Ukraine gegründete, inzwischen aber in die Schweiz umgezogene Unternehmen seinen europaweiten Vertrieb an seinem Radebeuler Standort. Elf Mitarbeiter bringen dort die vor allem in der Ukraine entwickelten und in China gebauten Geräte an den Mann. Hauptmärkte sind neben den deutschsprachigen Ländern Frankreich, Polen und Tschechien. In vielen Ländern in Osteuropa sei man zwar Marktführer, weil man dort auch als erster E-Reader bekannt gemacht habe. In den zentraleuropäischen Ländern beobachtet Müller aber einen wichtigen Trend. „Viele Käufer entscheiden sich jetzt für höherwertige Produkte“, sagt er. „Lesen ist für viele ein Freizeitvergnügen und da möchten sie größtmöglichen Komfort.“

Auf der Frankfurter Buchmesse war Pocketbook das erste Mal am vom Wirtschaftsministerium organisierten Sachsen-Stand vertreten. Enrico Müller (r.) berichtet von guten Gesprächen, vor allem mit interessierten Buchhändlern. Quelle: PR

Im Premiumsegment ist auch die neuste Entwicklung aus dem Hause Pocketbook angesiedelt. Das „InkPad X“ kommt bei einem 10,3-Zoll-Diesplay mit allen Raffinessen, die E-Reader derzeit zu bieten haben: einem in Farbe und Intensität regelbaren Licht, Touchscreen, Audioausgabe und Bluetoothanschluss. Das Gerät hat Müller gerade auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt und dabei großes Interesse geweckt, wie er sagt. Im November ist Markteinführung. Gedacht ist dieses ziemlich große Gerät auch für Nutzungen, für die kleine Reader derzeit nicht so geeignet sind. So können darauf Notenblätter abgelesen, Mangas betrachtet, Zeitungen geschmökert oder Dokumente bearbeitet werden, weil sich das Format DIN-A4 annähert. Im November soll es das „InkPad X“ das erste Mal zu kaufen geben.

Renner bei Pocketbook ist aber ein kleinerer Bruder des großen „InkPad“. Das „Touch HD 3“ wurde in diesem Jahr von „Computer-Bild“ vor Thalias Tolino und dem Kindle von Amazon zum Testsieger gekürt und erfreut sich seither großer Nachfrage. Alle drei setzen dabei anders als Handys oder Tablett-PCs auf sogenanntes elektronisches Papier. Damit ist eine besondere Art Display gemeint, die flimmerfrei ist und Graustufen gestochen scharf darstellen kann – besonders angenehm zum Lesen eben. Hinzu kommt, das solche Reader Akkulaufzeiten von bis zu einem Monat haben und daher auch besonders haltbar sind. Einen Nachteil hat elektronisches Papier aber auch: Es lässt sich noch keine Farbe darstellen. „Ich denke, dass es in zwei bis drei Jahren so weit ist“, sagt Enrico Müller. „Und dann kommt der nächste E-Reader-Hype.“

Das ist Pocketbook Pocketbook ist nach Amazon und Kobo weltweit der drittgrößte Anbieter von Premium-E-Book-Readern, die auf E-Ink-Technologie basieren, die auch elektronisches Papier genannt wird. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Lugano in der Schweiz und vertreibt die E-Reader derzeit in 35 Ländern. Die Vertriebszentrale für den europäischen Markt sitzt in Radebeul. Weltweit wurden nach Unternehmensangaben bisher mehr als vier Millionen Pocketbook-Geräte verkauft. Pocketbook-Reader sind anders als andere in Deutschland gängige Geräte von Amazon oder Thalia nicht an einen bestimmten E-Book-Shop gebunden. E-Books der öffentlichen Leihbibliotheken (z.B. Onleihe), PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen werden.

Von Uwe Hofmann