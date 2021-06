Coswig/Dresden

Sachsens Obstbauern starten am Donnerstag bei Dürrweitzschen nahe Grimma offiziell mit der Erdbeerernte. Doch auch in der Dresdner Region stehen die Obstbauern in den Startlöchern. Sogar die Selbstpflücke soll in den kommenden Tagen starten. Der Obstbaubetrieb Michael Görnitz in Coswig will das Feld zwischen Brockwitz und Neusörnewitz nach aktuellem Stand am 5. Juni für die Selbstpflücke freigeben. Görnitz kultiviert nach eigenen Angaben 15 Erdbeersorten – darunter auch frühe Erdbeeren im Gewächshaus. Diese sind längst reif, auf den Feldern aber bremsen kalte Nächte die Reife noch. Späte Sorten können bei Görnitz meist bis in den Hochsommer hinein geerntet werden.

Der Obstbauer hatte am vergangenen Wochenende Hagelschäden nach einem heftigen lokalen Gewitter bei Meißen zu beklagen, wie er sagt. Einige Erdbeeren und Laub der Pflanzen seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor einigen Wochen hatte bereits der Frost frühe Blüten geschädigt. Trotz der Rückschläge geht Michael Görnitz aber davon aus, dass beides keine Auswirkungen auf die Erntemenge und die Selbstpflücke haben wird. Er rechnet mit moderaten Preisen für die Verbraucher.

Besonders viele Selbstpflücker im Corona-Sommer

Robert Rüdiger vom gleichnamigen Obsthof baut auf insgesamt 15 Hektar in Dresden-Hosterwitz und Dresden-Pillnitz sowie bei Stolpen in der Sächsischen Schweiz Erdbeeren an. Die Selbstpflücke soll bei ihm Mitte Juni starten, sagte der Obstbauer. Damit liege man – abgesehen von den vergangenen Hitzejahren – im langjährigen Durchschnitt. Rüdiger erklärte, im vergangenen Corona-Sommer seien besonders viele Menschen zum Selbstpflücken gekommen – mit Kind und Kegel auf der Suche nach Ablenkung.

Auch in diesem Jahr rechnet er mit großem Zuspruch. Mit dem vergleichsweise nassen und kühlen Mai ist der Obstbauer zufrieden. Die Pflanzen stehen gut, blühen reichlich und haben bereits viele Früchte – die ja eigentlich Sammelnüsse sind – angesetzt. Robert Rüdiger rechnet mit eher großen Erdbeeren in diesem Jahr, zumindest solange der Boden feucht bleibt. Frostschäden habe es im Frühjahr bei ihm keine gegeben.

Die Preise sollen mit durchschnittlich 3,60 Euro je selbstgepflücktes Kilogramm ungefähr im Vorjahresbereich liegen. Bei der Selbstpflücke würden übrigens rund 20 Prozent der Erdbeeren auf dem Feld genascht. Obstbauer Rüdiger hat damit aber kein Problem. Das gehöre zum Erlebnis der Ernte dazu, meint er. Immerhin habe er auch keine Kosten für Erntehelfer.

Von Lars Müller