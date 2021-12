Dresden

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bietet der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) einige zusätzliche S-Bahnen von der Landeshauptstadt aus ins Umland an. „Die Fahrten ergänzen die Leistungen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) und die regionalen Nachtbusse“, heißt es vom VVO. Hier eine Übersicht über die Fahrten in der Silvesternacht:

Die letzte S1 des Abends in Richtung Meißen fährt um 1.05 Uhr am Hauptbahnhof los. In die Gegenrichtung nach Pirna verlassen 1.00 Uhr und 2.32 Uhr Züge den Hauptbahnhof. Eine zusätzliche Verbindung ist auch auf der Linie S3 geplant, die um 1.34 Uhr vom Hauptbahnhof Fahrgäste nach Tharandt und Freital bringt. 1.35 Uhr und 2.35 Uhr fahren außerdem zusätzliche Züge der Linie S8 über Radeberg, Großröhrsdorf und Pulsnitz nach Kamenz. Auch die Regionalbahn 33 legt eine zusätzliche Fahrt ein: Um 1.41 Uhr startet eine Bahn am Neustädter Bahnhof in Richtung Ottendorf-Okrilla und Königsbrück.

Nachtbuslinien fahren wie gewohnt

Die Heimreise ist nicht nur über die Schiene möglich. „Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital verkehren wie gewohnt gegen 1.15 Uhr und 2.45 Uhr von Dresden in die Region“, erklärt der Verkehrsverbund.

Informationen über den Fahrplan gibt es im Internet unter www.vvo-online.de, in der App VVO Mobil und per Telefon unter 0351/8526555.

Von Lukas Scheib