Pirna

„Nein, das ist leider nur ein Stein“, muss Mario Sempf den Schüler enttäuschen. Auch der Stein, den er fünf Minuten später stolz präsentiert, ist nur das, wonach er aussieht: ein Stein. Doch die Motivation bleibt. Die Schüler der Klasse 4a der Grundschule Graupa schaufeln, pinseln und graben an dem kalten Freitagmorgen in vier Gruben auf dem Schulgelände. Unterricht mal anders.

Schüler sind voller Tatendrang

Der Unterricht, den man Archäologie nennen könnte, ist zwar ein Ganztagsangebot, wird aber in den normalen Unterricht integriert. Eine konkrete Fachbezeichnung gibt es deshalb nicht, da hier viele Fächer zusammenkommen: Ein bisschen Biologie, etwas Geologie und auch Heimatkunde. Mario Sempf ist der Projektleiter und selbst sogenannter Experimental-Archäologe. Er gräbt also nicht nur aus, sondern arbeitet mit Archäologen und Museen zusammen, experimentiert mit Thesen und Funden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Graupaer Schule lässt er vorrangig seine Schüler experimentieren. Und die sind voller Tatendrang, wie er stolz berichtet. Um die Schaufeln wird sich gestritten, manche Funde werden zu schnell aus der Erde geholt und, andere Steine oder Scherben sorgfältig mit dem Pinsel freigelegt. Jeder hat seine Herangehensweise, manche müssen beim „unwissenschaftlichen buddeln“ gebremst werden.

Bald ist das Mittelalter erreicht

Angefangen hat alles mit zwei großen Kisten vom Landesamt für Archäologie. Ursprünglich für den Tag des offenen Denkmals präpariert, sind diese zwei Exemplare übrig geblieben und Mario Sempf hat sie kurzerhand auf dem Gelände der Graupaer Grundschule aufstellen lassen. Dort dürfen aber nur die Schüler ran, die in den selbst angelegten Gruben gut und sorgfältig arbeiten, sagt er. Und Schülerin Laura erklärt auch gleich, was das bedeutet: „Wenn wir etwas finden, müssen wir es erstmal liegen lassen, mit einem Holzstäbchen markieren und dokumentieren. Dann suchen wir weiter und wenn wir nichts mehr finden, nehmen wir den Fund raus und legen ihn in unsere Sammelkiste.“ Zwar ist das Dokumentieren nicht so präzise, wie bei richtigen Archäologen, tut aber trotzdem seinen Dienst: Auf kariertes Papier werden die Namen der Gruppe geschrieben, dann wird die Grube gezeichnet, die Sonne als Orientierung eingetragen und die Orte der Fundstücke.

Derzeit graben sie in „Barock-Tiefe“, wie Mario Sempf erklärt. „Ab einem halben Meter Tiefe sind wir im Mittelalter.“ Und er erwartet echte Funde: „Auf dem Gelände stehen seit 200 Jahren Schulen. Und wenn der ortskundige Chronist Recht hat, soll hier sogar mal eine Mühle gestanden haben. Vielleicht finden wir Spuren davon“, sagt er. Tiefer als einen Meter werden sie aber nicht graben. Ist dann jeder Krümel mal bewegt und analysiert worden, werden die Gruben wieder zugeschüttet und in die oberste Schicht wollen die Schüler ein paar Gegenstände für die Nachwelt hinterlassen.

Neue Art des Unterrichts soll an weiteren Schulen umgesetzt werden

Für Mario Sempf ist das Projekt nicht nur Schatzgräberei, sondern wissenschaftliche Arbeit und eine neue Form des Unterrichts. Die es seiner Meinung nach dringend braucht. „Ich sehe hier die Kinder, die im Klassenzimmer für nichts zu begeistern sind, total motiviert und fokussiert bei der Sache“, sagt er. Er hofft, dass auch andere Schulen an diesem Pilotprojekt Interesse haben.

Und die Kinder konnten schon erste Erfolge feiern. Laura berichtet von einer besonderen Glasflasche, die sie gefunden haben und die wegen ihrer speziellen Form nicht aus der modernen Zeit stammen kann. Und sie selbst hat auch schon einen metallenen Gegenstand gefunden, der Teil einer kleinen Sichel sein könnte. Das gilt es noch herauszufinden. Und wer weiß, vielleicht entpuppt sich auch der nächste oder übernächste Stein als wertvolles Werkzeug aus einem früheren Jahrhundert.

Von Lisa-Marie Leuteritz