Meißen

Die Sektmanufaktur Perlgut in Meißen hat am Sonnabend mit der Ernte der ersten Trauben für die Sektkreationen des Jahrgangs 2021 begonnen. Winzer und Oenologe Hendrik Weber zeigte sich mit der Qualität zufrieden. Am Morgen waberten noch letzte Nebelschwaden durchs Elbtal und es lag Tau auf den Beeren, als Weber sich ans Ernten machte.

Start mit Rebsorte für den Rosé-Jahrgangssekt

Die Lese starte jedes Jahr mit der Rebsorte Cabernet Dorsa für Rosé-Jahrgangssekt, sagte der Inhaber der Sektmanufaktur. Den Weinberg mit dieser Sorte direkt an seinem Anwesen am Kapitelholzsteig im Meißner Spaargebirge hat der 34-Jährige bei der Gründung seiner Firma im Jahr 2013 übernommen. Mittelfristig soll diese Kreuzung aus Blaufränkisch und Dornfelder dort durch eine Burgundersorte ersetzt werden.

Die Sektmanufaktur war nicht der erste Betrieb in Sachsen, der geerntet hat. Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth etwa hatte Donnerstag bereits Solaris fürs Federweißer-Fest am 11. und 12. September gelesen. Das Prädikatsweingut Schloss Proschwitz war Freitag mit Frühburgunder nachgezogen. Laut Unternehmenssprecherin Alexandra zur Lippe wird daraus Sektgrundwein für Pinot Madeleine.

Idealer Sommer für Sektmacher

Wackerbarth will in dieser Woche ersten Spätburgunder ebenfalls für Sekt vom Weinberg holen, kündigte Unternehmenssprecher Martin Junge an. Es ist kein Zufall, dass die Sekthersteller zuerst mit der Traubenlese beginnen: „Für Sektgrundwein benötigen wir Trauben mit höheren Säurewerten und geringerem Zuckergehalt als für Wein“, erklärte Hendrik Weber vom Perlgut. Deshalb sei dieser Sommer mit viel Regen und vergleichsweise wenig Sonne beinahe ideal für Sektmacher verlaufen. Die Cabernet-Dorsa-Trauben hatten ein Mostgewicht von 70 Grad Oechsle. Zum Vergleich: Für einen Rotwein würde der Winzer dieselbe Sorte mit mindestens 90 Grad Oechsle ernten.

Viel Laubarbeit und Fingerspitzengefühl

Der regenreiche Sommer hat intensive Laubarbeit und Fingerspitzengefühl beim Pflanzenschutz abverlangt, sagte Weber, bevor er – inzwischen bei strahlendem Sonnenschein – die ersten Trauben zum Pressen bringt. Die Sektmanufaktur Perlgut ist der einzige Weinbaubetrieb in Sachsen, der sich ausschließlich auf sächsischen Sekt nach traditioneller Flaschengärung konzentriert. „Wir bieten Jahrgangs- und Lagensekte an, viele reifen jahrelang auf der Hefe“, so Weber. Die Grundweine würden teilweise im Eichenholzfass ausgebaut. Klassische Rebsorten im Sortiment seien blaue und weiße Burgundersorten sowie Riesling. Für Liebhaber fruchtiger Sektkreationen ergänze Scheurebe das Sortiment.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der in Glaubitz bei Riesa aufgewachsene Weber gehört nicht zu jenen Winzern, die es stets ins Rampenlicht und mit ihren Erzeugnissen in die einschlägigen Weinführer drängt. Der Familienvater will die Liebhaber prickelnden Genusses mit seinen Sektkreationen überzeugen; seine Erzeugnisse sind inzwischen auch zunehmend in der gehobenen Gastronomie zu finden.

Er setzt bei seinen Schaumweinen nach eigenen Angaben auf weniger Restzucker, filigrane Struktur, lagentypischen Charakter und feinste Perlage. Einen Vergleich zu Champagner dürfen zwar Sektfreunde ziehen, den Herstellern deutscher Schaumweine ist dieser aus markenrechtlichen Gründen allerdings untersagt. Weber räumt jedoch ein, gerne die Kreationen seiner Kollegen aus der Champagne zu verkosten. Die Herstellungsmethode ist dieselbe und die klimatischen Voraussetzungen sind ähnlich.

Noch keine verbindliche Aussage zum Aroma der Trauben

Wie der sächsische Weinjahrgang 2021 wird, wagt unterdessen noch niemand seriös zu sagen. Till Neumeister, der Weinbauleiter von Wackerbarth, stellte klar: „Für verbindliche Aussagen zur Qualität und zum Aroma unserer Trauben ist es noch zu früh. Denn in den kommenden Wochen kann in unseren Weinbergen noch viel passieren.“

Derzeit sind die Trauben für Qualitätswein noch zu unreif, zugleich sorgt jetzt Grauschimmelfäule nach dem Dauerregen für Sorgen. Die Winzer hoffen auf sonnige und trockene Tage. Viel mehr können sie nicht mehr tun. Proschwitz-Sprecherin zur Lippe verweist darauf, dass wegen der Umstellung der Produktion auf Öko die Witterung in diesem Jahr das Prädikatsweingut besonders fordere. Auch moderne Weinbergstechnik in Hang- und Flachlagen kann die Arbeit nur bedingt erleichtern: Wegen der nassen Böden konnte die Technik manchmal nicht in den Rebflächen eingesetzt werden, hieß es vom Prädikatsweingut.

Von Lars Müller