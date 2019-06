Sächsische Schweiz

Die Retter der Bergwacht in der Sächsischen Schweiz mussten am ersten Juni-Wochenende zu drei größeren Einsätzen ausrücken. Sie bargen insgesamt drei Verletzte. Jedes Mal war auch ein Rettungshubschrauber beteiligt.

Am Freitagabend war ein 20-Jähriger aus dem Raum Leipzig im Kirnitzschtal am Alten Wildenstein bei seiner Erkundungstour an einer Boofe am Alten Wildenstein sechs Meter in die Tiefe gefallen und hatte schwere Verletzungen am Kopf erlitten.

Bereits am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Pfaffenstein ein Unfall. Ein 28-jähriger Mann wollte in der Nähe der Barbarine auf dem Plateau eine Spalte überspringen, schaffte das aber nicht, stürzte etwa vier Meter in die Tiefe und verletzt sich an einer Schulter und am Unterarm.

Ein weiterer Wanderer verunglückte am Kleinhennersdorfer Stein (Gemeinde Gohrisch). Der 54-jährige Pole boulderte am Sonnabendnachmittag gegen 15.45 Uhr am Weg „Hölle“, der zum Forststeig gehört. Bei Kletterversuchen stürzte er aus mehreren Metern Höhe ab und verletzte sich. Möglicherweise war ein Griff ausgebrochen.

Von Marko Förster