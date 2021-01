Meißen

Die Besucher haben in der Regel den „fertigen“ Dom vor Augen: ein kunstvolles Bauwerk, das in die Höhe ragt und seit Jahrhunderten hinter seinen Mauern Gästen und Gläubigen Geborgenheit schenkt. So wie der Dom zu Meißen, dessen Spitze das Wahrzeichen der Porzellanstadt krönt. Damit das so bleibt, braucht es Fachkräfte, wie Frithjof Müller. Er und „seine Männer“ von der Dombauhütte bleiben gerne im Hintergrund – doch der Zahn der Zeit macht auch vor dem Meißner Dom nicht halt. Es gibt immer etwas zu tun.

Müller ist Steinmetz, Bildhauermeister und Steintechniker. Er durchlief die fachspezifische Weiterbildung „Restaurator im Handwerk“. Nach der Wende kam er mit seiner Restaurierungsfirma aus München in den Meißner Raum. Eine Rückkehr mit Folgen. Denn der gebürtige Dresdner wurde 1984 aus der DDR verwiesen und landete als ausgebildeter Restaurator und Bildhauer in Köln. Dort war er „in einer kurzen Episode“ am pechschwarzen Kölner Dom tätig. Seine Firma hat er 2009 verkauft und wurde 2012 wieder an den Meißner Dom berufen. Heute leitet er die gemeinnützige GmbH Dombauhütte Meißen.

„Wir sind eine kleine Dombauhütte , die nicht dauerhaft über die Arbeiten im Dom finanziert werden kann.“

„Wir haben größeren Sanierungs- und Erhaltungsbedarf in den oberen Teilen der Westturm-Anlage“, erklärt Müller. Aktuelle Baustelle ist das „Schäfergeschoss“. Dieses wurde zwischen 1904 und 1908 errichtet. „Dort haben wir strukturelle Probleme in statischen Bereichen und im Fugensystem“, sagt Müller. Trotz der Generalsanierung in den neunziger Jahren sorgen zahlreiche Ringankersysteme aus Stahl und Eisen für Schwierigkeiten. Abschnitt für Abschnitt erneuern und sanieren Müller und seine Mitarbeiter. Das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. „Wir sind eine eher kleine Dombauhütte, die nicht dauerhaft über die Arbeiten im Dom finanziert werden kann. Daher akquirieren wir zur Ergänzung Aufträge im denkmalpflegerischen Bereich auf dem freien Markt.“, erklärt Müller. Die Dombauhütte ist auf Fördergelder, Finanzierung der Landeskirche und auch private Spenden angewiesen.

Drei feste Handwerkskollegen hat er – hin und wieder werden freie Kräfte rekrutiert. Auch Wandergesellen „auf der Walz“ legen gelegentlich im Meißner Dom Hand an. Dabei wird neueste Technik mit traditionellem Handwerk verknüpft. Seit Jahrhunderten stehen die Dombauhütten im gegenseitigen Austausch und lernen voneinander. Auch noch heute: zum Beispiel in den Meisterschulen. In Sachsen ist es die Sächsische Steinmetzschule in Demitz-Thumitz. In Bayern zum Bespiel das europäische Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk, das in Wunsiedel angesiedelt ist.

Ohne die über Jahrhunderte und wechselvolle Zeiten hinweg funktionierenden Wissens- und Erfahrungskollektive wäre es nicht möglich gewesen, „die gewaltigen gotischen Kathedralen und andere Großkirchen zu bauen, die ausgehend von Frankreich in ganz Europa in den Himmel wuchsen“, formulierte es der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich anlässlich der Aufnahme des Bauhüttenwesens in das Unesco-Register „Guter Praxisbeispiele zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes“. Die wagemutigen Bauhütten-Pioniere des Mittelalters gingen oft an die Grenzen des technisch Machbaren und waren sich im Klaren, dass ihre Ideen oft erst Generationen später Wirklichkeit werden würden.

Zur Galerie Frithjof Müller, Geschäftsführer der Dombauhütte Meißen, auf seiner Baustelle: dem Dom zu Meißen. Momentan und in den nächsten Jahren muss das Schäfergeschoss der Westturmanlage saniert werden.

Erst kürzlich, im Dezember 2020, wurde das Dombauhüttenwesen und somit die Arbeit am Bau und Erhalt von Großkirchen zum Weltkulturerbe ernannt. 18 europäische Bauhütten hatten sich für den Titel „immaterielles Kulturerbe“ beworben. Darunter der Wiener Stephansdom, der Liebfrauenmünster zu Straßburg und der Nidarosdom im Norwegischen Trondheim. Auch viele große Hütten in Deutschland wurden in das Unesco-Register aufgenommen – zum Beispiel Ulm, Lübeck, Mainz, Köln und die Dresdner Zwingerbauhütte.

Die vergleichsweise kleine Meißner Hütte nahm zwar nicht an der Nominierung teil, fühlt sich aber trotzdem durch die Registeraufnahme geehrt. „Wir freuen uns über diese Wertschätzung der Bauhütten“ sagt Frithjof Müller bescheiden. „Mal sehen wie es weitergeht“, fügt er hinzu. Für ihn gibt es noch viel zu tun, damit der über 1000 Jahre alte Dom zu Meißen auch die nächsten Jahrhunderte ein Magnet für Menschen bleibt.

Von Sören Hinze