Dohnaer Stadtrat beschließt erneut Industriepark-Exit

Wie aufgrund der Mehrheitsverhältnisse zu erwarten war, hat der Dohnaer Stadtrat erneut den Austritt aus dem Zweckverband „ Industriepark Oberelbe“ (IPO) beschlossen. Es ist der dritte Anlauf, das Projekt zur Erschließung eines rund 140 Hektar großen Gewerbegebiets mit den Nachbarstädten Pirna und Heidenau entlang des Autobahnzubringers B 172a zu verlassen. Die beiden Beschlüsse aus dem Herbst 2019 hatte die Rechtsaufsicht des Landratsamtes Pirna kassiert.

Kein schneller Exit erwartet

„Diesmal scheint der Antrag juristisch einwandfrei zu sein“, sind sich die Freien Wähler ( FW) am Tag nach der Entscheidung sicher. Von ihrer Stadtratsfraktion stammt die Initiative für den IPO-Exit. Mit ihrer nun mit zehn Für- und sechs Nein-Stimmen bei einer Enthaltung – von Bürgermeister Ralf Müller ( CDU) – beschlossenen Vorlage wird das Stadtoberhaupt beauftragt, beim Zweckverband einen Antrag auf Austritt zum schnellstmöglichen Termin zu stellen. Denn über den Ausstieg kann nicht die Stadt selbst, sondern nur die Zweckverbandsversammlung entscheiden.

Rathauschef Müller dämpft Erwartungen auf einen schnellen IPO-Exit. Denn die Verbandsversammlung muss mit Dreiviertelmehrheit über einen Austritt entscheiden. Dohna kommt in dem Gremium jedoch nur auf drei Stimmen – Pirna hat sechs und Heidenau ebenfalls drei – ohne das Mitwirken der Nachbarn geht es nicht. Nach der Verbandssatzung ist ein Austritt nicht vor dem Jahr 2023 möglich. Für einen vorzeitigen Exit muss eine Satzungsänderung her, für die wiederum Dohna auf das entgegenkommen der Verbandsvertreter aus Pirna und Heidenau angewiesen ist.

Von Daniel Förster und Silvio Kuhnert