Pirna

Nach dem Ärger mit Betrunkenen in der vergangenen Woche hat Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) nun doch wieder ein Alkoholverbot im Friedenspark angeordnet. Das teilt die Stadt Pirna mit. Der Alkoholkonsum ist ab sofort in der Grünanlage sowie in den Bereichen zwischen Breite Straße, Goethe-Oberschule, Einmündung Seilergässchen und Nicolaistraße verboten. Die Regelung gilt von Montag bis Samstag, jeweils von 12 bis 24 Uhr.

„Der wunderbar neugestaltete Friedenspark gehört allen Bürgern unserer Stadt. Gerade das Wasserspiel wird von Familien mit großer Begeisterung angenommen. Wir lassen uns dieses Kleinod nicht von denen kaputtmachen, die aufgrund ihrer Alkoholisierung die Grundregeln des respektvollen Miteinanders vergessen“, begründet Hanke seine Entscheidung.

In der vergangenen Woche war die Polizei mehrfach am Park-Areal im Einsatz. Grund dafür waren jeweils Vorkommnisse mit Betrunkenen. Die Beamten erteilten mehrere Platzverweise. Das Pirnaer Präventivnetzwerk hat die Situation inzwischen umfassend bewertet und weitere Maßnahmen gegen den Suff erdacht. So ist die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz als Partner in ein Melde- und Kontrollsystem von Ortspolizeibehörde und Polizei integriert worden.

Schon im April 2018 wurde ein Alkoholverbot für den Friedenspark eingerichtet, um dem dortigen Trinkertreff junger Erwachsener Einhalt zu gebieten. Die Verordnung lief im Mai dieses Jahres aus. Das neue Alkoholverbot ist zunächst befristet. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am 2. Juli über ein längerfristiges Verbot beraten.

Von Junes Semmoudi