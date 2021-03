Radebeul

Reguläre Weinproben sind momentan nicht möglich. Grund dafür sind die Corona-Schutzmaßnahmen. Doch Schloss Wackerbarth hat, wie bereits viele deutsche Weingüter, eine kreative Übergangslösung gefunden. Im März und April setzt das sächsische Staatsweingut auf Online-Weinproben. Verkostet werden auch die 2020er, also jüngsten sächsischen Weinjahrgänge.

Von der Couch oder dem Küchentisch aus können angehende und leidenschaftliche Weinexperten an den genussreichen Abenden teilnehmen. „Gemeinsam verkosten wir an dem Abend live eine feine Auswahl unserer Sekte und Lagerweine“, erklärt Wackerbarth Sprecher Martin Junge und empfiehlt: „Machen Sie es sich bei einem Abend in geselliger Runde zu Hause gemütlich. Mit den passenden Snacks, wie Oliven, Nüssen oder Salzgebäck und unserer Weinauswahl.“ Nächster Termin für die Online-Verkostung ist am Freitag. Er trägt den Titel „Prickelnd ins Paradies“.

Auf der Probierliste stehen die weiße Sektedition „Hommage 1836“, der 2019er Riesling Kabinett vom Wackerbarthberg und die Edition Paradies. „Zwischen den Weinproben kommen wir mit unseren Gästen ins Gespräch und beantworten dabei ihre Fragen – rund um den sächsischen Rebensaft, die Kunst der Sektherstellung im Elbtal oder die perfekte Harmonie von Speise und Wein“, beschreibt Junge den interaktiven Abend im virtuellen Verkostungsraum. Für die rund 90-minütige Weinprobe per Videokonferenz wird ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang benötigt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Online-Weinproben liegen im Trend, meint das Deutsche Weininstitut (DWI). Vor wenigen Tagen hat das DWI mehr als 100 Weinbetriebe aufgelistet, die die Verkostung auf Distanz anbieten. Vor allem in den Weinhochburgen Baden, Mosel, Rheinhessen und Württemberg sind viele Weingüter auf den Zug aufgesprungen. Doch auch im beschaulichen Sachsen bieten drei Weinbetriebe die digitale Weinproben an: die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, der Reiseveranstalter Sachsenträume und Schloss Wackerbarth.

An der Weinprobe am kommenden Freitag können noch Kurzentschlossene teilnehmen. Das dafür benötigte Weinpaket gibt es im Gutsmarkt auf Schloss Wackerbarth. Es ist für zwei bis drei Personen ausgelegt und kostet 74 Euro. Im April folgen weitere Termine. „Im nächsten Monat, am 10. und 23. April, laden wir alle Weinfreunde dann zu einer digitalen Jungweinprobe ein“, kündigte Junge an. Dort können die jüngsten Weine aus dem vergangenen Jahr verkostet werden. Die entsprechenden Weinpakete sowie eine „Schritt für Schritt“-Anleitung gibt es im Wackerbarth Online-Shop. Dort kann alles für die nächste Weinprobe nachhause bestellt werden – also komplett kontaktlos.

Von Sören Hinze