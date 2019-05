Der Zweckverband „Industriepark Oberelbe“ will in diesem Jahr rund 6,5 Millionen Euro im investiven Bereich ausgeben. Im Ergebnishaushalt sind Einnahmen und Ausgaben von fast einer Million Euro vorgesehen, teilte die Stadt Pirna mit. Momentan befindet sich das etwa 110 Millionen Euro teure Vorhaben „Industriepark Oberelbe“ in der Planung.