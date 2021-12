Diese Familie sorgt für Weihnachtstimmung in der Pirnaer Altstadt

Pirna

Ihre musikalischen Ständchen waren ein Lichtblick in dieser schwierigen Adventszeit und ließen Passanten warm ums Herz werden: Mirko Hänsel und seine beiden Kinder Hanna und Max brachten mit ihren Klängen ein bisschen Weihnachtsstimmung in Pirnas Altstadt. Die Familie macht leidenschaftlich gerne Musik und verlegte ihre Proben kurzerhand nach draußen.

Keine Sammelbüchse, dafür Wünsche

Mit roten Zipfelmützen auf dem Kopf, bepackt mit Instrumenten und einem Notenständer in den Händen liefen die drei durch die Gassen, auf die Dohnaische Straße oder auf den Markt. Fanden sie ein passendes Plätzchen, blieben sie stehen und griffen zu Flöten oder Trompeten, um zu musizieren. Mit bekannten Advents- und Weihnachtsliedern zauberten sie Vorbeigehenden ein Lächeln ins Gesicht und verbreiten so weihnachtliches Flair.

„Meine Kinder üben mit mir an frischer Luft. Zugleich wollen wir Leuten, die bei den Händlern in den Geschäften der Innenstadt einkaufen oder bummeln gehen, in der Vorweihnachtszeit zwanglos eine musikalische Freude bereiten“, sagt Mirko Hänsel. Einen Hut oder Sammelbüchse fand man bei dem Trio vom Sonnenstein nicht. Dafür aber ein Spruch am Notenhalter, der da lautet: „Wir wünschen eine frohe Adventszeit! (Bitte Abstand halten!)“.

Eine schöne Geste, fanden Passanten, die kurz innehielten und den Klängen gerne lauschten. „Im vergangenen Jahr haben wir uns nicht in die Altstadt getraut. In der Fußgängerzone galt damals überall Maskenpflicht. Deshalb haben wir außerhalb beispielsweise an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gespielt“, sagt der 43-jährige Familienvater. In diesem Jahr aber stimmten sie musikalisch in der Innenstadt ein – zur Freude aller Zuhörenden.

Von Daniel Förster