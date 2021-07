Radebeul

Sie kümmern sich – um die Händler, aber auch die Gewerbetreibenden und natürlich die Radebeuler. Sabine Luft und Christiane Weikert sind seit dem 1. Juli die Stadtteilmanagerinnen in Radebeul. Künftig helfen sie dabei, die Zentren in Ost und West zu stärken.

Das soll gelingen, indem die Managerinnen den Einzelhandel mit innovativen Ideen vorantreiben. Gleichzeitig dienen sie als Ansprechpartner für Händler, Kunden und Eigentümer. „Ein wichtiges Ziel ist für mich, die Verweildauer von Kunden zu erhöhen“, sagt Christiane Weikert aus Weinböhla. Damit bezieht sie sich explizit auf die derzeitige Baustelle an der Bahnhofstraße, die unter den anliegenden Händlern für Unmut sorgt.

Während sich Christiane Weikert um das Stadtteilmanagement in Radebeul-West kümmert, ist Sabine Luft für den Osten der Lößnitzstadt zuständig. Die gebürtige Radebeulerin ist seit 34 Jahren in ihrer Heimatstadt selbstständig. „Ich lebe schon immer in Radebeul. Daher ist es mir eine Herzensangelegenheit, dieser Stadt ein Gesicht zu geben“, sagt die 56-Jährige.

Digitalisierung in Ost, Fokus auf Baustellen in West

Sabine Luft gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie für den Osten der Lößnitzstadt in nächster Zeit plant. Ein großes Augenmerk wird demnach auf der Digitalisierung liegen. „Mir schwirren dazu viele Gedanken im Kopf herum, doch im Moment ist es noch keine ausgereifte Idee“, sagt die Radebeulerin. Als mögliche Beispiele zur Anlehnung nennt sie virtuelle Touren durch den Einzelhandel. Dabei sei es allerdings wichtig, den Händlern erschwingliche Projekte anzubieten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu komme, die Einzelhändler der Stadt nicht zu überfordern, ergänz Christiane Weikert. Ihr fehlt der Heimvorteil, darum habe für sie oberste Priorität, mit den Händlern in West ins Gespräch zu kommen und sich ihre Anliegen, Wünsche und Probleme anzuhören. „Ein großes Ärgernis ist definitiv die Baustelle“, sagt die Weinböhlaerin. „Da müssen wir gemeinsam durch. Ändern können wir es nicht, darum müssen wir das beste aus der Situation machen.“ Dazu gehe es für sie darum, die Aufenthaltsqualität in Radebeul-West trotz Baustelle so hoch wie möglich zu gestalten.

Stadt finanziert Managerinnen

Der Stadtrat hatte im März beschlossen, ein Zentrenbudget für die Stadtteilzentren einzurichten. Diese haben jährlich 50 000 Euro Budget zur Verfügung. Das Gehalt der beiden Stadtteilmanagerinnen stammt aus diesem Topf – eine Besonderheit im Bundesvergleich. „Eigentlich ist es die Aufgabe des Handels, Stadtteilmanager zu finanzieren“, sagt Radebeuls Erster Bürgermeister Jörg Müller (parteilos). „In Ostdeutschland tickt die Uhr allerdings etwas anders.“

Zuvor wurde der Posten des Stadtteilmanagers bereits in drei Anläufen besetzt, die jedoch jeweils nie lange blieben. Zudem gab es nur einen Manager für den Stadtteil West. Im Stadtrat sei man sich Müller zufolge aber einig gewesen, dass Ost und West gleichberechtigt behandelt werden müssen.

Von SL