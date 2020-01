Die nächste Großbaustelle auf der Dresdner Straße droht

Meißen

Die Baustellenampeln auf der Dresdner Straße ( Staatsstraße 82) sind Kraftfahrern noch in guter Erinnerung, die bis in den vergangenen August hinein über Monate den Verkehr zwischen Meißen und Coswig ausbremsten – schon kündigt sich die nächste Großbaustelle auf der rechtsseitigen Hauptverkehrsader im Elbtal an. Die Stadt Meißen möchte gemeinsam mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Abschnitt zwischen Zaschendorfer Straße beziehungsweise „Schwarzer Netto“ bis Eisenbahnbrücke erneuern. „Der Be­reich schreit seit Jahren nach ei­ner Sanierung“, meinte Stadtbauamtsleiter Dirk Herr, als er die Pläne im Stadtrat vorstellte.

Dieser Abschnitt der Dresdner Straße weist zahlreiche Mängel auf, die in keiner Weise den heutigen Anforderungen an eine Staatsstraße als Ortsdurchfahrt genügen. So ist beispielsweise die Fahrbahn unterschiedlich breit. „Die Strecke ist geprägt von Geschäften, Fußgängern und Radverkehr sowie den Erfordernissen zum Parken“, so Herr.

Schutzstreifen für Radfahrer

Um den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer zu entsprechen, ist folgendes geplant: Die Fahrbahn bekommt eine einheitliche Breite. An beiden Seiten werden Schutzstreifen für Radfahrer markiert. Somit ist die Nutzung der Gehwege für Radler künftig tabu, um Konflikte mit Fußgängern im Bereich der Bushaltestellen und vor Geschäftseingängen zu vermeiden. Zudem kann die Stadt so mehr Straßenbäume als Schattenspender pflanzen, ohne die Anzahl der Stellplätze entlang der Straße noch weiter einschränken zu müssen.

Damit Passanten die Straßenseiten leichter wechseln können, bekommen sie zwei Querungshilfen in Form von Mittelinseln. Eine liegt vor der Plangasse aus Richtung Altstadtbrücke kommend. Die zweite befindet sich in Höhe Elbgasse.

Baubeginn im Frühjahr 2021

Die Bushaltestelle wird verlegt. Sie befindet sich nach dem grundhaften Ausbau nicht mehr nördlich, sondern südlich der Plangasse. Somit wird in ihrem jetzigen Bereich Platz für einen Radweg geschaffen, der in beide Richtungen befahren werden darf und der als Verbindung der touristischen Radrouten Elberadweg und „Meißner 8“ fungiert. Zudem können Ziele im Meißner Os­ten leichter erreicht werden.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird im kommenden Jahr gebaut. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2021 anvisiert, wie Herr informierte. Der Freistaat und die Stadt teilen sich die Kosten. So fallen für den Bau der Fahrbahn rund 682 000 Euro an, die das Land übernimmt. Die Domstadt muss die Baukosten für Gehwege und Parkbuchten von 428 000 Euro tragen. Hinzu kommen noch rund 90 000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Von Silvio Kuhnert