Die Weiße Flotte hält wieder in Prossen

Bad Schandau

Aufatmen ist bei den Schifffahrtsbegeisterten in Prossen und Umgebung angesagt: Nach der Coronapause fahren seit dieser Woche nicht nur die traditionsreichen Schiffe der Weißen Flotte wieder über die Elbe, sondern sie steuern ebenfalls wieder den im vergangenen Jahr aus dem Fahrplan gestrichenen Anleger in Prossen an. Ein Ruheständler aus Pirna kam am Donnerstag extra hergeradelt, um der erste Passagier zu sein, der seit Herbst 2019 wieder zusteigt.

Im Juni vergangenen Jahres meldete die älteste Raddampferflotte der Welt Insolvenz an – der 86 Jahre alte Haltepunkt fiel dem Rotstift zum Opfer. Die Schiffe ließen den Bad Schandauer Ortsteil buchstäblich links der Elbe liegen. Fast 35 Einwohner, Vermieter und Vertreter von Heimatvereinen protestierten daraufhin am Prossener Elbufer gegen die Sächsische Dampfschifffahrt (SDS). So stand etwa auf einem großen weißen Laken: „Wo bleibt unser Anleger? Lässt uns die SDS im Stich?!“ Drei Monate später kaufte das Schweizer Unternehmen „United Rivers“ die Flotte auf.

„Es war klar, dass das den Anwohnern und Traditionspflegern nicht gefallen wird“, erinnert sich Robert Körner, Marketingchef der Weißen Flotte gegenüber den DNN. „Das spielt für die Planung in diesem und nächsten Jahr aber keine Rolle mehr. Der Anleger wird weiter bedient.“ Prossen gehöre einfach zum Dampfernetz dazu. Touristen könnten von da aus Wanderungen starten. Laut den Prossenern wählen viele Radfahrer den Halt regelmäßig als Ausgangspunkt für ihre Touren. Dass der Steg, der 2010 bereits das erste Mal auf der Kippe stand, erneut weggespart wird, stünde nicht mehr zur Debatte.

Wirtschaftliche Lage ließ nichts anderes zu

Prossen damals aus dem Fahrplan zu streichen ist laut Körner eine schwere Entscheidung gewesen. Viele Mitarbeiter seien auch in Schiffervereinen tätig und pflegen die nautischen Traditionen im Elbtal. Die wirtschaftliche Lage habe allerdings nichts anderes zugelassen. In Spitzenjahren wären rund 500 Passagiere ein- oder ausgestiegen. Im Vergleich hätte Wehlen fast 7000 Schiffsgäste, Bad Schandau sogar 26 000. Die 5000 Euro, die der Kran für das Anbringen des Steges nach der Pause gekostet hätte, wurden zu diesem Zeitpunkt an anderer Stelle gebraucht.

Viermal pro Tag steuern die Dampfer im Juli den Haltepunkt, dessen 85. Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr ausgefallen ist, an – wenn der ursprünglich angedachte Fahrplan umgesetzt wird, sogar achtmal. Ob die Festivitäten nachgeholt werden, ist fraglich. Am 10. Juli gibt es für die Dampfschiff-Enthusiasten aber schon den nächsten Grund zum Feiern: Anlässlich des 185. Jubiläums der Weißen Flotte startet ge­gen 10 Uhr die traditionelle Flottenparade am Dresdner Terrassenufer. Neun historische Raddampfer sowie die beiden Salonschiffe schippern dann bunt geschmückt und mit Livemusik von Dresden nach Pillnitz und zurück.

Von Daniel Förster und Tim Krause