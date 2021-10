Die Stadtkirche Lauenstein hat eine Bibel aus Sandstein

Lauenstein

Welch ein Menschengewimmel. Unzählige Figuren bevölkern den Altar der spätgotischen Stadtkirche in Lauenstein im Osterzgebirge, die Anfang des 17. Jahrhunderts nach einem verheerenden Stadtbrand wieder aufgebaut wurde. Er ist ihr Prachtstück, neun Meter hoch. Michael Schwenke aus Pirna hat ihn geschaffen. Er gilt als einer der bedeutendsten seiner Art in Deutschland.

Wenn Sebastian Kaulfürst durch die evangelische Kirche führt, erlebt er Besucher, die über die detailreichen Figuren staunen, die jener Meister mit Hammer und Meißel aus dem Sandstein gearbeitet hat. Orientiert hat er sich dabei an niederländischen und italienischen Vorbildern. Manierismus nennt man diesen besonders ausdrucksstarken Stil der späten Renaissance am Übergang zum Barock. Manche der Besucher wissen das, erzählt Sebastian Kaulfürst. Einige interessierten sich für die Geschichte, andere allein für das Gegenständliche und Materielle, das sei ganz verschieden.

Sebastian Kaulfürst lenkt ihre Blicke auf das, was dargestellt ist, erläutert die Szenen, ihre Hintergründe und was sie Christen heute bedeuten. Dies ist so etwas wie eine in Stein gehauene Bibel.

In vier Etagen zeigt der Altar die Geschichte von Jesus Christus. Ganz unten links, in der Predella, wird Maria seine Geburt von dem Engel Gabriel verkündet, in der Mitte sehen wir das Jesuskind, die Hirten, rechts die Könige, die es anbeten. Darüber links Christus auf dem Ölberg mit den schlafenden Jüngern, das letzte Abendmahl, rechts die Kreuzigung. In der dritten Etage wird der tote Christus ins Grab gelegt. Darüber triumphiert er als Auferstandener.

Der Altar der evangelischen Stadtkirche Lauenstein ist ihr Prachtstück. Quelle: Sebastian Kaulfürst

Gekrönt wird der Altar vom Heiligen Geist, symbolisiert in einer Taube. Flankiert werden die Szenen von den vier Evangelisten sowie von Moses mit den Gesetzestafeln und dessen Bruder Aaron mit Weihrauchfass. Außen knien die Stifterfiguren, links Rudolph von Bünau, rechts seine Gemahlin Anna von Schleinitz. Sie starb 1591, er im Jahr darauf.

Sebastian Kaulfürst erläutert auch den gedanklichen Zusammenhang zur Kanzel, gleichfalls ein Werk von Michael Schwenke. Dort sieht man, wie Abraham darangeht, seinen Sohn Isaak zu opfern, so, wie Gott es ihm befohlen hat, um seinen Gehorsam zu prüfen. Was Gott im letzten Moment verhindert, indem er einen Engel Einhalt gebieten lässt und einen Widder als Opfertier schickt.

„Jesus hingegen, sehen wir, ist bereit, selbst zu sterben“, erklärt Sebastian Kaulfürst. Und er weist auf Details hin, die den meisten Besuchern nicht auffallen würden. Dass an der Kanzel der gekreuzigte Christus die Hände zu Fäusten ballt zum Beispiel, am Altar hingegen Zeige- und Mittelfinger ausstreckt. Die Bedeutung, die dahinter steckt: An der Kanzel geht es um Sünde und Strafe, am Kruzifix um Christus, der dafür gestorben, dann auferstanden ist und eine Geste des Friedens zeigt.

Bilder eines Glaubenden

Solche Einzelheiten hat Sebastian Kaulfürst auch in stimmungsvollen Fotos festgehalten. Sie geben nicht einfach Kunstgegenstände dokumentarisch wieder. Vielmehr lenkt er auf ihnen den Betrachterblick. Er lässt Licht so auf die Figuren fallen, dass sie geheimnisvoll leuchten und uns berühren.

Es sind Bilder eines Glaubenden, der sich aus seinem Glauben heraus engagiert. Sebastian Kaulfürst ist eines von 23 Mitgliedern – darunter acht Pfarrer – des neuen Kirchenvorstands für das Kirchspiel Osterzgebirge. Das besteht seit Jahresbeginn und umfasst 27 Orte mit insgesamt mehr als 7000 Kirchengliedern.

Sebastian Kaulfürst Quelle: Sebastian Kaulfürst

Der 30-Jährige aus Geising ist zum ersten Mal als Kirchvorsteher angetreten. Es musste sein, fand er. „In einem so großen Verbund können die Pfarrer die Last der Verwaltung unmöglich allein tragen. Wir müssen ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen, sonst könnten sie sich kaum noch um Seelsorge und Wortverkündigung kümmern. Das aber ist doch das Wichtigste.“

Kirchgemeinde ist ihm und seinen zwei jüngeren Schwestern von Kindheitsbeinen an vertraut. Er interessiert sich für die Geschichte seiner Region, besitzt Fingerfertigkeit, Geduld und Sinn fürs Detail. Schon als Schüler baute er ein Modell der Burg Lauenstein um 1400. Nach dem Abitur absolvierte der Sohn einer Schneidermeisterin und eines Mitarbeiters bei der sächsischen Diakonie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Altenberger Bergbaumuseum. Dort stellte er mehr als 500 Jahre Geschichte des Zinnerzbergbaus in einem Modell dar. Als es stand, war er bereits Maschinenbaustudent in Dresden.

Nebenher entdeckte er die Fotografie. Nach dem Studium machte er sie zum Hauptberuf. Heute ist er Fotograf, gestaltet als Designer Internetseiten, Videos und Grafiken. Als Selbständiger und noch ohne Familie sei er flexibler als mancher Familienvater im Kirchspielvorstand, sagt er.

Stadtkirche Lauenstein – Besonderheiten ■ Geschichte: die Vorgeschichte reicht zurück bis ins 14. Jh., als erstmals eine Kirche St. Marien und Laurentin urkundlich erwähnt wurde; die heutige nachgotische Hallenkirche wurde nach einem Stadtbrand 1596 bis 1602 errichtet; im Juli 2003 zerstörte ein Brand die erst 2000 restaurierte Jehmlich-Orgel, beschädigte Sandsteinskulpturen und Deckengemälde; danach wurde die Kirche bis 2005 erneut restauriert; ■ Besonderheiten: reiche gotische und spätgotische Deckenbemalung, darunter im Chorraum ein Fresko der Heiligen Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, ein sogenannter Gnadenstuhl; mehrere prachtvolle Grabmale (Epitaphien); ■ Altar: das künstlerisch sehr wertvolle Werk fertigte Michael Schwenke (Pirna) 1594-1602; er ist 9 Meter hoch und 7 Meter breit; die lebensgroßen Figuren des Stifterpaares Rudolph von Bünau und Anna von Schleinitz sowie die von Moses und Aaron hat vermutlich erst 1615 Lorenz Hornung dorthin gestellt; ■ Kanzel: aus Sandstein, geschaffen hat sie ebenfalls Michael Schwenke; den Kanzelkorb trägt eine Figur des Moses; der Treppenaufgang ist mit Beschlagwerk und grotesken Masken verziert; in den von Rundbögen gekrönten Nischen stellen teils vollplastisch gearbeitete Figuren den Sündenfall, die Himmelfahrt Christi, Abrahams Opfer und die Kreuzigung dar; der hölzerne Schalldeckel stammt aus dem 18. Jahrhundert; ■ Taufstein: stehend auf einem sechseckigen Fuß, geschaffen hat ihn ebenfalls Michael Schwenke; in den Nischen musizierende Knaben, oben Wappen derer von Bünau und von Bredow, Taufe Christi und Christus als Kinderfreund; ■ Orgel: die erste Orgel, gebaut 1819 von Gotthold Friedrich Jehmlich und 1896 umgebaut, verbrannte 2003; sein Ururenkel Horst Jehmlich rekonstruierte sie 2005; sie verfügt über 19 Register auf zwei Manualen und Pedal; ■ Bünaukapelle: reich verziertes Eingangsportal aus Sandstein im Stil der Spätrenaissance, darauf der Heilige Michael und zwei Engel; ein Kreuzgratgewölbe schließt den quadratischen Raum oben ab; er diente als Erbbegräbnis der Familie von Bünau; der Epitaph an der Ostwand, ist 9 Meter hoch, 5 Meter breit, geschaffen hat ihn 1611 Lorenz Hornung; dargestellt darauf sind neben den Stifterfiguren auch König Salomo, vier Apostel, vier Propheten, das Hauptfeld zeigt das Weltgericht, darüber Gottvater, Christus und vier Apostel ■ Führungen: in der Regel Sonntag, Dienstag und Donnerstag, jeweils 14 Uhr; Informationen und individuelle Termine bei Christoph Haack, Mobiltel. 0172-6061966, E-Mail info@stadtkirche-lauenstein.de oder Sinikka Mende, Mobiltel. 0173-9455692 ■ Gemeindeverbund: Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Osterzgebirge mit 27 Kirchorten von Zinnwald im Süden, bis Dippoldiswalde im Norden, Frauenstein im Westen bis Lauenstein im Osten, mit über 7000 Lutheranern, 8 Pfarrern, mehreren Kirchenmusikern und Gemeindepädagogen; Pfarramtsbüros in Altenberg und in Geising ■ Internet: www.kirche-altenberg.de

Auf der Internetseite findet man auch die Gottesdienste, die er seit Beginn von Corona für den Youtube-Kanal der Kirche Altenberg aufzeichnet. Den Mitgliedern des Kirchenvorstandes hat er eine Cloud eingerichtet, also einen Server, über den sie Zugriff zu allen Dokumenten haben.

Am Kirchspielvorstand schätzt er, dass sie sich über die grundsätzlichen Ziele einig seien; an den Gottesdiensten die klare Wortverkündigung. 2018 ist der 43-jährige Zwickauer Markus Schuffenhauer als neuer Pfarrer nach Geising gekommen. Der 38-jährige David Keller aus Bautzen amtiert seit 2017 in Altenberg. „Mit den beiden sind die Besucherzahlen in den Gottesdiensten gestiegen“, erzählt Sebastian Kaulfürst. Das Evangelium bibeltreu zu verkündigen, darauf komme es an.

Von Tomas Gärtner