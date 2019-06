Moritzburg

Am 30 August dieses Jahres kommen mehrere bekannte Musiker nach Moritzburg. Die Söhne Mannheims mit ihrem Straßenunterhaltungsdienst, Laith Al-Deen, die Letzte Instanz, Rolf Stahlhofen und Freunde sowie Dirk Zöllner geben an diesem Tag ein Konzert für ein Hilfsprojekt. Vor maximal 1500 Zuschauern spielen sie auf der Festwiese von Adams Gasthof. Unter dem Titel „Neue Wege – Konzert aus gutem Grund“ wollen sie auf das Anliegen der Stiftung „Water is right“ aufmerksam machen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Die Stiftung „Water is right“ wurde von Söhne-Mannheims-Mitbegründer Rolf Stahlhofen gegründet und setzt sich mit Künstlern wie Xavier Naidoo und Udo Lindenberg seit 2011 für die Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen von Menschen in Katastrophengebieten und Entwicklungsregionen ein. Um die Botschaft „Wasser ist ein Menschenrecht“ weltweit zu verbreiten, hat Stahlhofen ein international agierendes, kulturelles Netzwerk aufgebaut, das im Rahmen von Events öffentliche Aufklärung betreibt und gleichzeitig um Unterstützer sowie Sponsoren für die Arbeit der Stiftung wirbt. Hinzu kommen Partnerschaften mit Firmen, die Hochleistungstechnologien im Bereich Wasser entwickeln und anbieten, welche letztlich die Werte und Ziele der Stiftung realisierbar machen. Mit bislang zwölf realisierten Projekten in zehn Ländern ermöglichte die Stiftung bereits drei Millionen Menschen weltweit den Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser.

Das Konzert in Moritzburg soll der Auftakt für eine jährliche Veranstaltungsreihe sein, um für „Water is right“ weitere Unterstützer zu finden. Die Künstler verzichten dafür weitgehend auf Honorare. Ziel ist es, nicht allein durch Ticketeinnahmen, sondern auch mittels Spenden der Besucher ein Wasserprojekt in Afrika nachhaltig zu fördern.

Von Silvio Kuhnert