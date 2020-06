Radebeul

Dass jeder Krise auch eine Chance innewohnt, ist ja eigentlich ein ziemlich abgedroschener Spruch. Aber für das, was das Radebeuler Kulturamt gemeinsam mit Kunst- und Kulturtreibenden sowie Einzelhändlern und Gastrounternehmern aus der Coronakrise macht, passt er dann doch. „Es ist uns gelungen, viele Sponsoren und auch den Kulturraum dazu zu bewegen, ihre Gelder von den leider ausgefallenen Karl-May-Festtagen um­zuwidmen“, sagt Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann ( CDU).

Deutliche Entzerrung im Programm

Durch die großzügige Unterstützung werde die Radebeuler Lebensart möglich – eine Serie von kleineren Veranstaltungen, die über die Sommermonate und das Stadtgebiet verteilt Ausgleich für die großen, ausgefallenen Termine im Festkalender schaffen.

An zwei Wochenenden wurde bereits gefeiert, zum Auftakt in Altkötzschenbroda und vergangene Woche im Verbindung mit den Tagen des offenen Weinbergs. Nun sind Radebeul-Ost und die Kasperiade dran. Das Puppentheaterfestival fand zuletzt immer an einem Sonntag im Kulturbahnhof Radebeul und ringsherum statt. Dieses Jahr hat Programmchef Helmut Raeder für eine deutliche Entzerrung gesorgt. Die 33. Kasperiade findet an zwei Wochenenden und damit an vier Tagen statt. Und das ohne Eintritt – die großzügige Förderung macht es möglich. Der erste Teil des Programms steht dieses Wochenende an, der zweite folgt am 18. und 19. Juli.

Doch das ist nicht die einzige Veränderung. Anders als in den vergangen Jahren finden alle Veranstaltungen draußen statt. „Unter freiem Himmel, auf den Plätzen, in den Höfen und auf den Straßen kann man die nötige Distanz wahren“, sagt Helmut Raeder. Er hoffe daher auf gutes Wetter, falls Regen fallen sollte, gibt es aber mit Schirmen und Planen einen Schutz.

Kapser + Winzer + Anwohner und Gewerbe

Und, dritte Neuerung: Auch das Straßentheater hält Einzug ins Kas­periadenprogramm. „Wir haben vor dem Kulturbahnhof eine Arena, die wartet nur darauf“, begründet das Programmchef Helmut Raeder. Den Anfang machen Anaelle Molinario und Djuggledy. Außerdem wird viel Musik geboten – immer dort, wo anschließend eine Aufführung ansteht.

Unter den Puppentheatern sticht Anne Klinge hervor, die mit ihren Füßen spielt. Aus dem Kinderfernsehen ist Christian Bahrmann bekannt, der auf der Mattscheibe den besten Freund des Kikaninchens mimt. Das Programm findet am späten Sonnabend seinen Höhepunkt, wenn vor dem Kulturbahnhof die Landesbühnen erst Tanz und dann Chansons bieten. Außerdem gibt es ein Karussell, Stelzenzwerge und Karl-May-Anekdoten.

Doch mit dem Verweis auf das Programm ist noch nicht alles gesagt. Die Hauptstraße wird zwischen Eduard-Bilz-Straße und Meißner Straße gesperrt. Dort stellen sich dann acht Winzer in Buden vor. Außerdem machen viele der Gewerbetreibenden mit – die Kas­periade 2020 wird zu einer Art Stadtteilfest. „Die Händler haben durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt eine gute Plattform, die meisten öffnen ihre Geschäfte länger und wollen mit eigenen Angeboten vertreten sein“, sagt Friseurmeisterin Sabine Luft. Sie selbst wolle Besuchern mit Seifenblasen und Köstlichkeiten etwas bieten. Die Restaurants der Gegend werden mit Ständen präsent sein.

Kasperiade Teil 1: 20./21. Juni Hauptstraße/Wichernstraße, 13/15/17 Uhr: „Kasper und der Dinosaurier“ Hof Schillerschule, 13.30/15.30/17.30 Uhr: „Der Froschkönig“ Arena vor Kulturbahnhof, 13.30/15.30/17.30 Uhr: „El Diabolo“ – Straßentheatershow; 14.30/ 16.30/18.30 Uhr: „Abkadissa“ – Straßentheatershow; nur Sa. 20.30 Uhr: Chansonprogramm der Landesbühnen Sachsen Hof Weinhandel Andrich, 14/16/18 Uhr: „Dornröschen“ Karl-May-Hain, 15/16/17 Uhr: Geschichten von und mit Karl May Hof Musikhaus Horn, 14/16/18 Uhr: „Fünf im Handschuh“ Hof Tourist-Information, 14.30/16.30/18.30 Uhr: „Rapunzel“ Internet: www.kasperiade-radebeul.de

Von Uwe Hofmann