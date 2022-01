Die Hauswalder Kirche bekommt ein neues Dach

Hauswalde

Schon im Vorbeifahren fällt es auf: An der Hauswalder Kirche sind umfangreiche Bauarbeiten im Gange. An der Nordseite ragt ein Gerüst bis weit zum teilweise abgedeckten Dach empor. Ein Flaschenzug befördert Baumaterial nach oben. „Ja, wir sanieren derzeit das Dach und den Dachstuhl“, bestätigt der Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Rammenau, Tobias Schwarzenberg.

Diese Baumaßnahme hat eine längere Vorgeschichte, denn: „Dass an dem Dach der Hauswalder Kirche etwas gemacht werden muss, steht schon seit geraumer Zeit fest.“ Tobias Schwarzenberg arbeitet seit 2017 als Pfarrer in den Gotteshäusern der drei Orte, die zu der Kirchgemeinde mit dem langen Namen gehören. „Hauswalde ist die kleinste unserer drei Teilgemeinden. Als ich meinen Dienst antrat, war die Dachsanierung schon seit langem ein Thema“, berichtet er. Allerdings verfügte die Kirchgemeinde nie über die erforderlichen Mittel.

Sanierung dringend erforderlich

Etwa seit 2017 hinterließen Stürme immer deutlichere Schäden an dem ohnehin schon geschwächten Dach, Ziegel fielen herab. „Unsere kirchlichen Baupfleger sagten: Die Sanierung ist dringend erforderlich. Etwa zu dieser Zeit gab es einen Aufruf der Leader-Region Westlausitz für Projekte zum Erhalt denkmalgeschützter Bauwerke. In der ersten Runde blieb unsere Bewerbung erfolglos, in der zweiten Runde erhielten wir dann den Zuschlag“, blickt Tobias Schwarzenberg zurück.

Auch von der Landeskirche gab es einen Zuschuss, Spendengelder halfen ebenfalls bei der Finanzierung – so konnte 2018 die Planung in Angriff genommen werden. „Wir wissen nicht genau, aus welcher Zeit das Dach stammt, aber es wurden von ihm handlasierte Biberschwanzziegel geborgen, die aus der Zeit um 1930 stammen“, berichtet der Hauswalder Pfarrer. Die waren, wie man sich leicht vorstellen kann, schon ziemlich lädiert und bedurften dringend der Erneuerung. Doch damit nicht genug: „Im Gebälk sitzt der deutsche Hausschwamm, sodass dieses ebenfalls instand gesetzt werden muss.“ Das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachträglich eingebaute Gewölbe übte statischen Druck auf die Außenmauern aus, worunter auch das Gebälk litt: „Man sah es an den durchgebogenen Balken.“ Das Dach wird nun im historischen Stil neu eingedeckt, wobei – mit Ausnahme von einer – die Gauben verschwinden.

Probleme mit Baumaterial

Die Hauswalder Kirche stammt im Ursprung aus dem 13. Jahrhundert, die Umfassungsmauern des Schiffes entstanden noch in dieser Zeit. Im Zuge mehrfacher Umbauten komplettierten der Altarraum, der Logenanbau und der Turm in seiner heutigen Form das Gotteshaus. Die jetzige Dachsanierung bildet die erste größere Baumaßnahme seit den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts, als eine Innensanierung erfolgte. „Eigentlich wollten wir im November fertig sein, zu Beginn gab es aber Verzögerungen bei der Lieferung des Bauholzes“, berichtet Pfarrer Tobias Schwarzenberg.

Abhängig von der Witterung sollen die Arbeiten jetzt so voranschreiten, dass Ostern vielleicht schon in der sanierten Kirche gefeiert werden kann. Im Zeitraum der Sanierung finden die Gottesdienste in den Schwesterkirchen Bretnig und Rammenau statt. Für die Abrechnung der Fördermittel muss die Maßnahme spätestens im Juli beendet sein.

Die Kosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um etwa ein Drittel erhöht, sie liegen im deutlich sechsstelligen Bereich. „Wir sind nach wie vor für Spenden dankbar“, betont der Pfarrer. Und das nächste Vorhaben steht bereits ins Haus: Es handelt sich dabei um die Überholung der Orgel (letztmals erfolgt 1991). Auch der barocke Altar ist „reif“ für eine Restaurierung

Von Uwe Menschner