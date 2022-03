Die Gottleuba hat jetzt zwei neue Aufstiegshilfen für Fische

Pirna

Der sächsische Umweltminister Wolfram Günther hat am Mittwoch gleich zwei neue Fischaufstiegsanlagen in Pirna-Neundorf eingeweiht. Wie die Landestalsperrenverwaltung mitteilte, befinden sich beide in der Gottleuba und sind nur rund 350 Meter voneinander entfernt.

Zuvor gab es an der Stelle zwei Sohlabstürze, die für Fische und andere Wasserlebewesen nicht zu überwinden waren und eine Fischwanderung unmöglich machten. Mit dem Umbau in sogenannte Raugerinne mit Beckenstruktur ist die Gottleuba nun auf einem Abschnitt von 1,2 Kilometern wieder durchgängig. Beide Anlagen haben durch den Umbau unter anderem eine Niedrigwasserrinne bekommen, die den Fischen auch die Fortbewegung bei niedrigen Wasserständen ermöglicht.

Lesen Sie auch Weißeritzmündung in Dresden: Wieder freie Bahn für Lachs und Co. dank Fischtreppe

Umweltminister Wolfram Günther zeigte sich bei der Einweihung erfreut: „Wir wollen, dass unsere Gewässer intakte Lebensräume für verschiedenste Arten sind. Dazu brauchen wir viele kleine Maßnahmen wie diese. Die Gottleuba ist in dem Abschnitt nun durchgängig für Fische und andere Lebewesen. Das ist ein gutes Stück ökologische Aufwertung.“

Der Umbau der Gottleuba in Pirna-Neundorf begann im Jahr 2020 und kostete insgesamt rund 450 000 Euro.

Von bw