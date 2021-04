Meißen

Als im Sommer 1999 im Zuge einer umfassenden Renovierung der Wetterhahn vom Turm der Trinitatiskirche in Meißen-Zscheila heruntergenommen wurde, fand sich im Kirchturmknopf eine Metallkapsel, in der wiederum eine Handvoll Münzen aus verschiedenen Zeiten sowie ein Packen eng beschriebenes Papier steckten. Vermerkt war in den Papieren unter anderem eine Kirchenerneuerung, die vom damaligen Herrn auf Proschwitz, Peter Werdermann, einem hohen kurfürstlichen Beamten, angeregt, durchgesetzt und weitgehend auch bezahlt wurde.

Nach der Reformation war das Rittergut Proschwitz samt Zubehör Eigentum der Krone gewesen, 1554 aber war es von Kurfürst August einem Herrn von Ziegler und Klipphausen überlassen worden, von dessen Familie das Gut 1627 an den Kammerrat und Landesrentmeister Peter Werdermann gelangte.

Vier Glocken aus Dresden

Werdermann, der oberste Finanzbeamte des Kurfürstentums Sachsen, war bürgerlicher Herkunft, Sohn eines Pfarrers in Niederau. Er hatte sich rund um seinen Landsitz auf dem Roitzschberg bei Gröbern eine veritable Herrschaft zusammengebaut, in deren Zentrum die Erb- und Gerichtsherrschaft über Niederfähre mit Zscheila stand.

Wie in dem von Klaus Fröhlich und Renate Kersten verfassten und vom Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde herausgegebenen Führer durch die Geschichte des Gotteshauses darlegt wird, versuchte Werdermann, „seine besondere Position durch den Ausbau der Zscheilaer Kirche zur herrschaftlichen Patronatskirche weithin sichtbar zu machen“. Das Erscheinungsbild wird bis heute nicht zu knapp von den damals erfolgten Baumaßnahmen geprägt.

Wie im Kirchenführer vermittelt wird, war Werdermann Patron der Kirche ab 1569, nicht zuletzt an einem neuen Geläut gelegen. Vier Bronzeglocken, insgesamt fast viermal so schwer wie die alten, ließ er 1667 von den in Dresden wirkenden Glocken- und Stückgießer Andreas Heroldt anfertigen, wobei er „aus freiem Willen und christlicher Zuneigung zu dem Gottesdienste“ 500 Gulden stiftete. Auf einer Glocke, die im Zweiten Weltkrieg der Rüstungsmaschinerie des NS-Regimes zum Opfer fiel, stand u. a.: „Wir rufen zum Gebet, zur Predigt, Festen, Leichen / Du, der du unseren Klang hörst durch die Lüfte streichen / Komm, höre fleißig, was durch seines Boten Mund / dein Gott dir mache kund.“

Zscheilaer Kirche gehörte zu den ältesten im Meißner Raum

Die Zscheilaer Kirche gehörte zu den ältesten im Meißner Raum, über Bauzeit und Aussehen des ersten (romanischen) sakralen Bauwerks weiß man nichts. Gesichert ist nur, dass es ab 1240/41 notwendig wurde, die auf einer Anhöhe gelegene Saalkirche mit zwei Chorjochen vis-à-vis des Meißner Burgbergs gehörig zu erweitern. Grund: die zehn Kapitelherren des Kollegiatsstiftes in Hayn (heute Großenhain) zogen nach Zscheila um, fanden in der Zscheiler Kapelle nicht genug Platz. Also mussten die Bauleute ran. Das neue Gotteshaus im Stil der Frühgotik war dem Hl. Georg geweiht und wurde 1512 noch um das Langhaus, in dem heute die Gemeinde sitzt, erweitert.

Nach massiver Schädigung im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), zu dem der Pfarrer Petrus Planitz 1551 vermerkte, dass „er unsre länder viel jahr lang sehr gepeinigt“ hatte, erfolgten zwischen 1655 und 1670 die von Weidermann initiierten Umbauarbeiten. Als die beendet waren, wurde das Gotteshaus der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, und dann mit der Eingemeindung Zscheilas in die Stadt Meißen 1914 in Trinitatiskirche umbenannt.

Aus Dresdner Perspektive ist zunächst einmal interessant, dass sich im nördlichen Querschiff das Erbbegräbnis der Familie Schilling befindet, wobei hier u. a. der Bildhauer Johannes Schilling beigesetzt ist, der dem einen oder anderen durch die Bildwerke am Aufgang der Brühlschen Terrasse oder auch das imposante wie kolossale Niederwalddenkmal bei Rüdesheim am Rhein ein Begriff sein könnte.

Die Kanzel ist Werk des Bildschnitzers Valentin Otte, um 1655. Quelle: C. Ruf

Der hoch aufstrebende Altar, ein Werk des zumindest in Meißen bekannten Bildschnitzers Valentin Otte, aus der Zeit um 1655 ist reich mit Säulen und allerlei Figuren ausgestattet. Er sollte denen, die im Großen Krieg „mitt blauen Augen davon gekommen“ (waren), Trost spenden. In einer Art Bildergeschichte erzählt der Altar vom Kreuzestod und der Auferstehung Jesu. In der Predella ist das Abendmahl dargestellt, im Hauptgeschoss Moses mit der Ehernen Schlange und einer plastischen Kreuzigungsgruppe davor. Im Obergeschoss ist die Opferung Isaaks dargestellt, davor als plastische Gruppe drei Frauen am Grab Christi. Wie die solide Gebildeten unter uns wissen, gab sich zum Glück für Isaak Gott dann mit einem Lamm als Opfer zufrieden.

Opfer, das zeigt das Alte Testament überdeutlich, war nicht gleich Opfer. Das Opfer Abels in Gestalt eines Schafes nahm er gnädig an, das von Kain in Gestalt von Ackerfrucht verschmähte er, was zum ersten Brudermord der biblischen Geschichte führte, aber jetzt – das zur Klarstellung – nicht dahingehend ausgelegt werden sollte, dass Vegetarier vor Gott schlechte Karten haben.

„Nacksche“ Kinder und Bibelsprüche am Taufstein

Die hölzerne Kanzel ist mit einem achteckigen Korb auf einer Säule gestaltet und stammt vermutlich von 1667. Sie ist mit einem weit ausladenden, prunkvollen Schalldeckel mit Roll- und Schweifwerk ausgestattet und zeigt als Bekrönung eine geschmiedete Sonne. Der Taufstein ist um 1600 entstanden, zugeschrieben wird die Sandsteinarbeit dem Meißner Steinmetz Balthasar Barthel. Auf der Außenseite des runden, kelchförmigen Beckenteils weist er drei reich verzierte Schrifttafeln mit Bibelsprüchen zur Taufe auf, gehalten werden die Tafeln von „nackschen“ Kindern.

1938/39 wurde der zwischenzeitlich verschollene Taufstein wiedergefunden, der als Blumenschale in einem Gutshof im benachbarten Rottewitz aufgestellt war. Quelle: C. Ruf

Der Hauptgrund aber, weshalb man aus Dresden die Anreise unternehmen sollte (es kommen auch mal wieder Lockdown-freie Zeiten, in den das Leben nicht in Instagram und Netflix-Gucken und die Jahre im Seufzen über Sonnen, die woanders scheinen, dahinschwindet) sind die wertvollen Gewölbemalerei aus der Zeit um 1300 im östlichen Chorjoch. Diese waren 18. Jahrhundert weiß überstrichen und erst 1938 im Zuge einer umfassenden Sanierung und Erneuerung des Kirchenraums wiederentdeckt worden.

Die Denkmalpflege bestand zum Glück auf der vollständigen Freilegung und Restaurierung der Malerei. Federführend war der Dresdner Maler und Restaurator Willy Trede, der zwar mehr nachbesserte, nachzog und ergänzte, als es heute die Denkmalpflege zulassen würde, gleichwohl aber etwas schuf, das nicht nur Mittelalter-Maniacs schwer beeindrucken dürfte. Man sollte sich ein paar Minuten mehr gönnen, um in Ruhe die großformatige faszinierende Darstellung der Maiestas Domini (Herrlichkeit des Herrn) zu betrachten.

Christus thront, ganz Herrscher der Welt, auf einem Regenbogen, seine Füße berühren einen zweiten, kleineren Bogen, den Erdkreis, der für ihn nicht größer als ein Fußbänkchen ist. Um ihn herum leuchten die Sterne, in den vier Ecken sind klar und deutliche die Symbole der vier Evangelisten zu erkennen. An den Wänden sind zudem Gerichtsengel, Auferstehende sowie der Zug der Seligen und Verdammten dargestellt. Apart auch die Sakramentsnische aus dem dritten Viertel des 14. Jahrhunderts, die mit einer gemalten Umrahmung versehen ist.

Optisch und auch sonst nicht von schlechten Eltern sind die Orgel und der dazu gehörige Orgelprospekt, der mit zwei prächtigen Wappenschilden mit dem kurfürstlich sächsischen Wappen links und dem königlich polnischen Wappen rechts geschmückt ist. Sie sind ein Zeichen dafür, dass der Orgelbau 1713 unter dem Patronat Augusts des Starken erfolgte, an die regierenden Wettiner war nach Werdermanns Tod 1674 nämlich das Patronat über die Zscheilaer Kirche zurückgefallen.

Von Christian Ruf