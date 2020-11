Meißen

Am Dienstag meldete das Landratsamt 55 neu infizierte Personen zum Vortag. Vor etwa drei Wochen waren es täglich noch um die 25 neue Positivtests im Landkreis. Seit Anfang November seien es täglich um die 55 bestätigten Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Meißen lag am Dienstag bei 166,9. Dazu sagte die stellvertretende Landrätin Janet Putz ( CDU): „Wir bewegen uns derzeit um diesen Wert herum. Das Tempo der Fallzahlentwicklung ist jedoch nach wie vor rasant. Um dabei mithalten zu können, haben wir personell enorm aufgestockt.“

Mobile Teams, Allgemeinverfügung für betroffene Einrichtungen

Über 200 Mitarbeiter werden im Gesundheitsamt eingesetzt – das sind mehr als in der Landeshauptstadt Dresden. Im Zuge der wöchentlichen Krisensitzung des Landrats informierte Putz, dass neben Pflegeeinrichtungen zunehmend auch Schulen und Hortbereiche von Coronavirusinfektionen betroffen seien. Für einzelne betroffene Pflegeeinrichtungen werde zukünftig, statt individueller Bescheide, eine Allgemeinverfügung zur Quarantäne der Bewohner sowie des Pflegepersonals erlassen, berichtete Dr. Ulrike Thieme vom Meißner Gesundheitsamt. Das geplante Vorgehen werde die Mitarbeiter im Gesundheitsamt entlasten, fügte sie hinzu.

Der Vorstand der Elblandkliniken, Frank Ohi, hoffe auf eine Stagnation der Fallzahlen. „Die Zahl der stationären Covid-19-Patienten ist hoch und wie an anderen Stellen erbringt auch das medizinische Personal derzeit außergewöhnliche Leistungen“, sagte Ohi. Zusätzlich zu den Tests in der Infektionsambulanz vor Ort sind ab Dienstag auch von dort aus mobile Teams im Einsatz.

Nächster Krisenstab tagt am Dienstag

Aktuell werden 75 Einwohner des Landkreises Meißen stationär behandelt, davon 17 auf der Intensivstation. Nachdem eine weitere Person verstorben ist, liegt die Zahl der mit oder an Corona verstorbenen Personen im Landkreis Meißen bei 32. Von bislang 1397 Personen, die im Landkreis positiv auf das Virus getestet wurden, befinden sich 700 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne. Für dringende Fragen sei die Corona-Hotline des Landkreises Meißen nach wie vor erreichbar, ebenso wie das E-Mail-Postfach. Doch aufgrund des hohen Aufkommens an Anfragen verwies die Landkreisverwaltung in Meißen auf weiter Informationsquellen: Reichlich Zahlen, Daten und Fakten zum Corona-Virus biete die Seite des Robert Koch-Institutes unter www.rki.de. Einen umfangreichen Fragen-Antwort-Katalog biete die Corona-Webseite des Freistaates Sachsen unter www.coronavirus.sachsen.de.

Der nächste Krisenstab Infektionsschutz des Landkreises Meißen wird am Dienstag tagen. Dann vermutlich in kleinerer Besetzung vor Ort und durch telefonische Zuschaltung weiterer Teilnehmer, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

