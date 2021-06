Deshalb leuchtet das Denkmal auf dem Windberg in Freital am Dienstag Rot

Freital

Heute Abend wird das König-Albert-Denkmal auf dem Windberg in Freital in rotes Licht getaucht. Auf diese Weise möchte die Initiative „Alarmstufe Rot“ auf die prekäre Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche aufmerksam machen. „Wie schon im letzten Jahr wird das Denkmal ein leuchtendes Mahnmal zur Rettung unserer Branche an die Regierung sein“, erklärt das Freitaler Veranstaltungsunternehmen Stageport. Zusätzlich wird der Appell auch rund um den Neumarkt in Freital zu sehen sein.

Obwohl momentan eine Fußball-EM stattfindet, gäbe es noch keine Perspektive für Messen und Festivals, auf die das Un­ternehmen angewiesen sei, erklärt Stageport. Eine pragmatische Perspektive wird gefordert, da die Überbrückungshilfen im September auslaufen. Allein für die Planung von Großevents brauche die Branche drei bis zwölf Monate Vorlauf.

Von Sören Hinze