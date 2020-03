Weil am vergangenen Sonntag keiner der fünf Bewerber um das Bürgermeisteramt in Ottendorf-Okrilla die absolute Mehrheit erzielt hat, werden die Einwohner am 29. März dieses Jahres ein zweites Mal an die Wahlurne gerufen. Bis Freitag hatten die Kandidaten Bedenkzeit, ob sie weiter kämpfen.