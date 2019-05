Wegen der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke ist die Meißner Straße an der Stadtgrenze von Radebeul und Coswig in der kommenden Woche fünf Tage lang gesperrt. Die Vollsperrung beginnt am Montag (20. Mai 2019) um 7 Uhr und endet am Sonnabend (25. Mai 2019) um 17 Uhr.