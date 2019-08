Radebeul

Eine wichtige Etappe ist beim grundhaften Ausbau der Meißner Straße in Radebeul-Mitte geschafft. „Der Hauptkanal liegt“, sagt Dagmar Brendler von der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR). Am Dienstag hievten Bauleute mit Hilfe eines Schwerlastkrans ein rund 23 Tonnen schweres Schachtbauwerk in Höhe Zillerstraße in die Grube, an diesem Mittwoch folgt der Einbau eines weiteren Schachts in Höhe Sparkasse. Noch am Abend soll der neue Abwasserkanal in Betrieb gehen.

Auf 724 Meter Länge Kanal verlegt.

Als eine der großen baulichen Herausforderungen nannte OB Bert Wendsche (parteilos) den Einbau des neuen Hauptsammlers, als die Bauarbeiten Anfang Februar dieses Jahres auf der Meißner Straße zwischen Rennerberg- und Dr.-Külz-Straße begannen. 724 Meter ist er lang. Durch ihn fließen die Abwässer von Radebeul-West, Niederlößnitz und Wahnsdorf. Verlief er bislang direkt unter dem Gleis der Straßenbahnlinie 4, liegt der neue Kanal weiter südlich, und zwar unter der künftigen Fahrspur in Richtung Dresden. „Das hat den Vorteil, dass bei eventuellen Reparaturen der Straßenbahnbetrieb nicht unterbrochen werden muss“, berichtet Bauleiter Tobias Bernhardt.

Eines der letzten Schachtbauwerke wurde am Dienstag in die Grube gehievt. Quelle: Silvio Kuhnert

Doch dieser Fall soll in den nächsten Jahrzehnten nicht eintreten. „Wir hoffen, dass der Kanal 100 Jahre hält“, sagt Brendler. Und das Material, massiver Stahlbeton, aus dem er besteht, verspricht, dass sie sich um die Haltbarkeit keine Sorgen machen muss.

Die ersten Monate bestimmten bauvorbereitende Arbeiten das Geschehen auf dem insgesamt rund 900 Meter langen Ausbauabschnitt. Dazu zählten beispielsweise der Rückbau der Gleisanlagen und von Grundstücksmauern, Baumfällungen, der Abbau der alten Straßenbeleuchtung sowie das Anlegen der Interimsfahrbahn für den Verkehr in Richtung Landeshauptstadt auf der Nordseite der „Meißner“.

Bauleute arbeiteten drei Monate im Zwei-Schicht-Betrieb.

Anfang Mai ging der Kanalbau los. Rund 30 Bauarbeiter waren drei Monate lang im Zwei-Schicht-Betrieb sechs Tage die Woche von morgens um 6 Uhr bis spätabends um 22 Uhr im Einsatz. Sie hoben bis zu fünf Meter tiefe Baugruben aus und verlegten unter anderem 106 Rohre mit einer Länge von jeweils drei Metern und einem Durchmesser von 1,20 Meter, 98 Rohre mit einem Durchmesser von etwa einem Meter sowie rund 25 Stück Eiprofile und mehrere Schachtbauwerke. Mit der Verbindung des Neukanals mit dem weiterführenden- bzw. ankommenden Kanal geht die Arbeitszeit ab dieser Woche in einen verlängerten Ein-Schicht-Betrieb (Mo bis Do 7-18 Uhr , Fr bis 16 Uhr Sa nach Erfordernis) über. Der alte Abwasserkanal bleibt im Boden und wird mit Beton verfüllt.

„Zeitlich liegen die Bauarbeiten im Plan“, berichtet Marlies Wernicke, Sachgebietsleiterin Straßenbau im Radebeuler Rathaus. Von Überraschungen im Untergrund blieb auch diese Baustelle nicht verschont. So kamen alte Leitungen und Kabel zum Vorschein, die nirgendwo eingezeichnet waren. Und auch der Altkanal nahm statt eines geraden mehr einen kurvigen Verlauf. Bauzeitliche Verzögerungen durch Unvorhergesehenes und Unwägbarkeiten im Baugrund konnte die Bauleitung bisher durch Verlagerungen der Arbeiten sowie Umstellungen in der Technologie weitestgehend kompensieren.

Ende November soll die Straßenbahn wieder rollen.

Das nächste Etappenziel des Gemeinschaftsprojekts von Lößnitzstadt, Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB), WSR, Stadtwerken Elbtal und weiteren Versorgungsunternehmen ist Ende November dieses Jahres. Bis dahin sollen im südlichen Straßenbereich ein Gleis, die Fahrbahn sowie der Gehweg fertiggestellt sein. Denn pünktlich vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Dorfanger Altkötzschenbroda soll die Straßenbahn der Linie 4 wieder bis Weinböhla rollen, zunächst in beide Richtungen über ein Gleis. Auch der Kraftverkehr in Richtung Dresden wandert von der Behelfsfahrbahn auf die ausgebaute Südspur. Das Baugeschehen konzentriert sich dann bis zur Fertigstellung Mitte 2020 auf den nördlichen Straßenbereich. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 12,6 Millionen Euro.

Von Silvio Kuhnert