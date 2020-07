Der Stadt Meißen geht das Bauland aus

Meißen

Im Meißner Stadtrat ist ein Dissens über die Entwicklung von Bauland entbrannt. Laut Verwaltung gehen die Eigenheimstandorte aus. Sie will daher neue Flächen auf der grünen Wiese ausweisen. Das stößt auf Widerstand bei mehreren Fraktionen.

Keinerlei Reserven für den nachfragten Einfamilienhausbau

Steffen Ehrhardt vom Bauverwaltungsamt hat im vergangenen Monat die aktuelle Wohnungsmarktsituation analysiert. Danach liegen derzeit 1978 Anfragen nach bereits bestehenden Einfamilienhäusern vor, davon 1838 Zuzugswillige. 399 Interessenten suchen Bauland für ein Eigenheim. Von ihnen leben 382 derzeit noch in anderen Kommunen und wollen in die Porzellanstadt ziehen. Für Eigentumswohnungen gibt es 249 Nachfragen, darunter 232 Zuzügler. Interesse an einer Mietwohnung haben 1599 Menschen bekundet.

Laut Ehrhardt stehen Bauwilligen momentan noch zehn Eigenheimstandorte in Gebieten mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan zur Verfügung – alle Areale sind in Privateigentum. Von den 49 erfassten Baulücken im Stadtgebiet sind 33 als Standort für Einfamilienhäuser geeignet. Von den Baulücken sind nur drei in städtischer Hand. „Die Stadt Meißen verfügt gegenwärtig noch über Wohnbaupotenziale im Geschosswohnungsbau, aber nahezu keinerlei Reserven für den nachfragten Einfamilienhausbau“, so das Fazit von Ehrhardt. Im vergangenen und diesem Jahr wurden bislang „nur“ sechs neue Eigenheimstandorte im Flächennutzungsplan ausgewiesen.

Rund 2500 Wohnungen stehen leer

Um die Nachfrage nach Bauland besser bedienen zu können, wollte die Stadtverwaltung auf der jüngsten Stadtratssitzung Verfahren einleiten, um auf zwei bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen Baurecht zu schaffen. Eine ist im städtischen Eigentum, rund 3,1 Hektar groß und liegt am Triftweg im Stadtteil Korbitz. Dort könnten 30 Einfamilienhäuser, sechs Doppelhäuser und zwei Reihenhäuser bis einschließlich des Jahres 2025 entstehen. Eine Entscheidung haben die Stadträte vertagt.

Hitzig debattiert haben die Räte dagegen über ein etwa 25.000 Quadratmeter großes Feld zwischen Bundesstraße 101, Nossener Straße und Am hohen Gericht. Den Acker möchte ein privater Investor zu Bauland für 18 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser entwickeln. Doch das lehnte eine Mehrheit von AfD, Bürger für Meißen/ SPD und Linke ab.

Zu den Befürwortern des Vorhabens gehörten Heike Zimmer und ihre Großfraktion U.L.M./ FDP/FB/ CDU. Eines ihrer Argumente: Derzeit sterben jährlich doppelt so viele Menschen in Meißen als neu geboren werden. Ohne Zuzug schrumpfe die Einwohnerzahl. Das führe zu geringeren Zuweisungen vom Freistaat sowie zu einem niedrigeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Kurzum: Die Einnahmen der Stadt sinken.

Linke-Stadtrat Ingolf Brumm gab zu bedenken, dass rund 2500 Wohnungen leer stehen. Statt neue Häuser auf der grünen Wiese zu bauen, sollte man sich um Investoren bemühen, die die bestehende marode Bausubstanz im Stadtgebiet sanieren.

