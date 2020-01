Der Skilift in Altenberg ist in Betrieb

Altenberg

Skifahrer kommen am Wochenende in Altenberg auf ihre Kosten. „Der Schlepplift hat seit Donnerstag um 10 Uhr geöffnet“, sagte Manuel Püschel, Betriebsleiter der Ski- und Rodelarena. Am Freitag und Sonnabend ist der Lift bis 22 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr in Betrieb.

Petrus bescherte am Eröffnungstag mit Sonnenschein und blauem Himmel traumhaftes Wetter. Nur mit Schnee geizt der Wettergott bislang. Denn das Osterzgebirge ist noch ziemlich grün. Daher half man am Skilift in Altenberg mit ganz irdischen Mitteln nach. „Unsere vier Schneekanonen und 15 Schneelanzen waren eine Wochen lang im Einsatz“, berichtete Püschel. Immer wenn es ausreichend kalt war, warf er die Schneeanlage an. Dank der Berieselung mit Kunstschnee liegt auf dem Raupennesthang eine rund 30 Zentimeter dicke weiße Schicht. Sie sei geradeso ausreichend für alpinen Abfahrtsski, so Püschel.

Bau des Tunnels kostete rund 250 000 Euro

Für Sonnabend sagen die Meteorologen leichten Niederschlag voraus. „Wir hoffen, dass die Temperaturen bei Null Grad Celsius oder darunter liegen und es schneit“, sagte Püschel. Ab dieser Saison muss er sich bei Schneefall keine Sorgen mehr um den „ Zauberteppich“ machen. Hierbei handelt es sich um eine Art Rollband am Kinder- und Rodelhang. Skifahrer stellen sich einfach drauf und werden 110 Meter weit den Hang hinauf transportiert. Bei zu starkem Schneefall versagte dieser Lift früher seine Dienste.

„Er war bislang ohne Dach“, informierte Püschel. Doch im vorigen Herbst kam über die Anlage eine Röhre aus Plexiglas. Samt den Erdarbeiten hat der Bau des Tunnels rund 250 000 Euro gekostet. Es war die größte Investition in Vorbereitung auf die Saison 2019/20.

Auf den Loipen und Skiwanderwegen ist noch kein Wintersport möglich. Sollte Frau Holle in den nächsten Wochen doch noch für eine weiße Winterpracht sorgen, müssen sich Langläufer auf einigen Abschnitten auf Behinderung einstellen. Der Sachsenforst und private Waldbesitzer sind immer noch dabei, die Folgen der extremen Wettersituation von vor rund einem Jahr zu beseitigen.

Am zweiten Januarwochenende Weltcuprennen im Altenberger Eiskanal

Der Wechsel von Schnee, Regen, Sturm und wieder Schnee vom 9. bis 15 Januar 2019 ließ zahlreiche Bäume umstürzen. Im Loipen und Winterwanderwegenetz war damals kein durchkommen mehr – weder für Skiläufer noch für Loipenbullys. Über 1000 Festmeter Schadholz stellte die Bergstadt allein in ihrem kommunalen Wald fest. Die Waldarbeiten zur Beseitigung der umgestürzten Bäume dauern noch an. „Es kommt vor allem zu Behinderungen bei der Verbindung nach Rehefeld und teilweise nach Schellerhau“, teilte die Stadt mit. Ebenfalls betroffen sind die Bereiche Scharspitze und Wüster Teich.

Am zweiten Januarwochenende misst sich die Weltelite der Rennrodler beim Weltcuprennen im Altenberger Eiskanal. Saisonhöhepunkt auf der Rennschlitten- und Bobbahn im Kohlgrund ist die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in den letzten beiden Februarwochen. Danach verwandelt sich im Laufe des Jahres die Eisschlange in eine Großbaustelle, wenn die erhoffte 90-prozentige Förderung von Bund und Land fließt. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge möchte für über 3,6 Millionen Euro die Kurven 11 bis 13 entschärfen. Der Kreistag hat jüngst für das Vorhaben Eigenmittel von knapp 481 000 Euro beschlossen. Das Budget beinhaltet eine Reserve von über 118 000 Euro, um auf steigende Baupreise reagieren zu können.

Von Silvio Kuhnert