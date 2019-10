Der Lößnitzbach in Radebeul wird verlegt – So soll er künftig fließen

Radebeul

Ein tiefer Kanal, teils überwuchert, mit Einbrüchen und vielen Scharten – so sieht der Lößnitzbach auf den Elbwiesen bei Serkowitz aus. Wasser fließt dort nach zwei trockenen Jahren nicht, und dennoch muss das Gewässer hochwassersicher gemacht werden. Starkregen und Elbehochwasser hatten wiederholt großen Schaden am Kanal angerichtet, Radebeul muss handeln. Wie, das können Interessierte ab 1. November im Rathaus einsehen. Auf Plänen ist dort die Vorzugsvariante für eine naturnahe Verlegung des Lößnitzbachs verzeichnet.

Die Grafik zeigt die Varianten im Detail. Die breite und hellblaue Linie zeigt die Vorzugsvariante, zu der es zwei Alternativen gibt. Nicht genehmigungsfähig sind die Direktvariante (rot) und der alte Verlauf direkt durch Serkowitz hindurch (dunkelblau). Quelle: Stadtverwaltung Radebeul

Die Lage: Der Lößnizbachkanal ist marode und unsicher

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass die Elbe Hochwasser führte. Damals hat auch der Lößnitzbach bei Serkowitz großen Schaden genommen, genauer der enge Kanal, in dem er fließt, nachdem er unterhalb von Serkowtiz aus einem unterirdischen Rohr zutage tritt. Teile der Mauern sind eingestürzt, große Steine liegen im Grabenbett und bei weiteren Abschnitten der Uferbefestigung ist die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Weil eine Sanierung nicht mehr möglich ist, meldete die Stadt einen grundhaften Neubau über das Wiederaufbauprogramm von Bund und Ländern nach dem Juni-Hochwasser 2013 an. Und bekam eine Absage: Zuerst müsse der Lößnitzbach von dem Abwasserkanal getrennt werden, mit dem er gemeinsam durch Serkowitz geführt wird, begründete das der Freistaat.

Radebeul beschäftigt sich seither genaugenommen mit zwei Bauvorhaben: Den Auslaufgraben, der die Entwässerung von Radebeul-Ost nach Starkniederschlägen gewährleistet, will sie als abwassertechnische Anlage vollständig verrohren. Und für den Lößnitzbach wurde zwischen Bahndamm und Elbmündung ein neuer Verlauf gesucht, der sich den Auflagen gemäß naturnah und hochwassersicher gestalten lässt. Bei dieser Suche ist man nun fündig geworden.

Der Lößnitzbach soll in etwa dem Verlauf der Bäume folgend in sanftem Bogen Richtung Elbe fließen, so der Vorschlag. Quelle: Uwe Hofmann

Die Vorzugsvariante : Der Lößnitzbach kehrt zurück

Die Planer sind dabei mit einer Vorzugsvariante ins Rennen gegangen, die den Bach mehr oder weniger auf direktem Weg zur Elbe führt. „Das lässt sich aus hochwasserschutztechnischen Gründen so nicht halten“, sagt nun Heike Funke, die im Rathaus das Sachgebiet Stadtgrün leitet. Der Bach darf nicht im rechten Winkel auf die gelegentlich sehr mächtig fließende Elbe treffen. Ein Umdenken setzte ein. Der neue Vorschlag untersuchte in drei Varianten eine Rückkehr des Lößnitzbachs in sein altes Flussbett, das unterhalb des Straßendamms der Kötzschenbrodaer Straße verläuft und vor der Panzerstraße in einem seichten Bogen zur Elbe verläuft. Der Verlauf lässt sich noch ganz gut durch Weiden nachempfinden, die dort auf den Elbwiesen wachsen.

Das weitere Vorgehen: Noch viele offene Fragen

Dieser raumgreifende Verlauf schneidet viele Grundstücke, die nicht der Stadt gehören. Man wolle in Gesprächen mit den Eigentümern die Erlaubnis zum Bauen bekommen oder die Grundstücke kaufen, heißt es dazu aus dem Rathaus. Diese Gespräche könnten nun so richtig anlaufen, weil es jetzt erst eine Grundlage dafür gibt. Aus den Plänen lässt sich ablesen, dass die Umgestaltung teils sehr viel mehr Fläche als bisher in Anspruch nimmt, weil der Lößnitzbach durch ein breites Flussbett fließen soll. Das gilt bei Starkregen als sicherer, weil es die Fließgeschwindigkeit verringert. Das macht die Verhandlungen aber auch nicht einfacher. Deshalb könnte es auch sein, dass Radebeul ein Planfeststellungsverfahren anstrengen muss – was Jahre dauern würde. In jedem Fall werden nach der Auslage Ende November die Einwendungen gesichtet. Dann wird die Planung vertieft und werden auch die Kosten neu geschätzt. Ende 2017 wurden sieben Millionen Euro Baukosten prognostiziert.

Einsichtnahme: vom 1.–30. November im Technischen Rathaus , Pestalozzistraße 8, Zimmer 1.01 bei Heike Funke während der üblichen Öffnungszeiten.

Von Uwe Hofmann